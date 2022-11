Helle trodser krisen: Godt nyt til tøjglade damer

HJØRRING:Forventningens glæde var til at tage at føle på hos både ejer og kunder, da dametøjsbutikken Mondo torsdag middag slog dørene op i Hjørring.

For butikkens ejer Helle Høyer var det flere ugers arbejde med at få butikken op at stå, der endelig bar frugt, og for kunderne, i hvert fald dem vi talte med, var der synlig begejstring over at få en Mondo til Hjørring.

- Ej, så fint, udbrød Birte Scholdager, da hun sammen med Birgitte Madsen kom ind i butikken i Strømgade 8.

- Min mand tager snart mit Dankort, supplerede Birgitte Madsen med et grin.

De to superfans Birte Scholdager og Birgitte Madsen var blandt de første kunder i Mondo i Hjørring. Foto: Bente Poder

De to damer fra Hjørring er nemlig superfans af Mondo, ja, faktisk var Birgitte Madsen i Mondo i Frederikshavn onsdag, og de er begge begejstrede over, at dametøjskæden fra Frederikshavn endelig åbner en butik i Hjørring permanent.

- Det er bare så godt, understreger de to.

Modigt valg

Butiksindehaver Helle Høyer driver i forvejen butikken Mondo i gågaden i Frederikshavn, Bannerslund Tøj i Elling, Mejeriet i Jerup samt Mondo og Frk. Himmelblå i Skagen. Det er en blanding af helårsbutikker og sommerbutikker.

Og hun erkender, at hun da nogle gange er stoppet op ved tanken om at åbne endnu en butik i en tid med økonomisk krise - og i en gade i Hjørring, der gennem måneder har været gennem den helt store opgravning. Et arbejde, der knapt er færdigt. Og hvor mange butikslokaler står tomme.

- Jeg er nok lidt en sjov en, men jeg er af den overbevisning, at når det går skidt omkring os, så kan man vælge at være passiv og se på - eller se mulighederne. Enten kan man stå på bussen eller blive kørt over af den, siger Helle Høyer.

Butiksejer Helle Høyer havde sidste år en pop up-butik i Metropol i Hjørring. Foto: Bente Poder

Hun mener, at Hjørring er en god by, og at den har et fantastisk opland. Og hun glæder sig over Strømgades nye udseende.

Lokalt ansat

Helle Høyer vil i den første tid ind imellem være i butikken i Hjørring - for lige at finde ud af, hvad folk i Hjørring gerne vil have. For selvom Mondo i Frederikshavn har mange kunder fra Hjørring, så vil hun lige undersøge det lidt nærmere.

På åbningsdagen fik Helle Høyer hjælp af sin niece Matilde Høyer Wellander, der også tidligere har givet en hånd med i Mondo-butikkerne. Foto: Bente Poder

- Og så vil nogle af de andre piger fra Frederikshavn også hjælpe i Hjørring, fortæller Helle Høyer, der afslører, at butikken fra 1. december har fastansat Ulla Helenius på fuld tid.

- Hun er en lokal Hjørring-pige, der har arbejdet som frisør i 35 år. Hun er en dygtig frisør med forstand på tøj, fastslår Helle Høyer, der i øvrigt selv har arbejdet i Hjørring hos Louise tilbage i 1984-85.

Hun har været selvstændig siden 1989 med et par enkelte afbræk.