Helle tror på fremtiden og Hjørrings nye gågade - åbner ny dametøjsbutik lige om lidt

Der er ikke sat dato på endnu, men det bliver så hurtigt, som det kan lade sig gøre.

Det oplyser Helle Høyer, der har planer om at åbne ny dametøjsbutik i Hjørring.

Hun har butikken Mondo i gågaden i Frederikshavn, Bannerslund Tøj i Elling, Mejeriet i Jerup samt Mondo og Frk. Himmelblå i Skagen. En blanding af helårsbutikker og sommerbutikker. Og nu har hun altså lejet sig ind i Strømgade 16 i Hjørring og åbner endnu en "Mondo", så snart lokalerne er klar.

- Jeg tror, det bliver en superfin, flot ny gågade, så der vil vi gerne ligge, forklarer Helle om valget af beliggenheden i Winkelmanns gamle lokaler i Strømgade, hvor der lige nu bliver gravet for bl.a. at fritlægge den strøm af vand, der ligger under gaden.

- Lokalerne skal lige shines lidt op, så der er ikke sat dato på endnu, men det bliver så hurtigt som muligt, fortæller Helle.

Det er kun godt et par uger siden, at Helle Høyer udså sig lokalerne i Strømgade, men hun har gennem årene ind imellem været på udkig i Hjørring.

Her kommer Mondo til at ligge i Hjørring. Foto: Lise Lassen

- Jeg har altid været vild med Hjørring, og vi har mange kunder fra Hjørring i vores butikker i bl.a. Jerup og Frederikshavn, siger Helle, der også afslører, at mange fra Hjørring kigger og handler med, når Mondo hver uge har liveshopping på Facebook.

- Vi tror på, at det kan fungere med en butik i Hjørring. Det er en dejlig handelsby, med en dejlig lang gågade. Og vi tror på, at når det hele ser allermest øv ud, så skal der ske lidt. Det går ikke, at vi går i bak, vi tror, der skal udvikling til, siger Helle om den økonomiske situation, som Danmark og resten af verden befinder sig i lige nu.

- Hjørring har de samme udfordringer som Frederikshavn med alt for mange tomme lokaler, men vi tror, at jo flere butikker, der er liv i, jo mere interessant er det at gå en tur i byen, forklarer Helle, der oplyser, at butikken i Hjørring ikke bliver 100 procent magen til butikken i Frederikshavn, da lokalerne ikke er lige så store, men den kommer til at ligne.

Der er ansat personale til den nye butik.