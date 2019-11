Helt nyt musikkoncept erstatter Bindslev Harmonikatræf

BINDSLEV:En arbejdsgruppe med købmand Karlo Thomsen som primus motor fik på et borgermøde i sognegården onsdag aften tilslutning til at arbejde videre med et helt nyt musikkoncept til erstatning for Bindslev Harmonikatræf.

- Bindslev Harmonikatræf er blevet lagt i graven. Det bliver erstattet af et nyt musikarrangement med flere musikgenrer, som vi skal have fundet et nyt navn til, siger Karlo Thomsen.

Arbejdsgruppens forslag lægger op til en aften med countrymusik, en aften med harmonikamusik, en aften med skotsk/irsk folkemusik og en aften med spisning og populær dansemusik. Musikken begynder onsdag og slutter med spisning og dans lørdag.

Det betyder, at harmonikamusikken i fremtiden kun får én aften.

- Nogle af dem, som holder af det gamle harmonikatræf, er bange for, at de fremover bliver fremmede på pladsen, men vi har intet valg. Mange af dem, der kommer til harmonikatræffet er omkring 70 og vi må bare erkende, at i den alder er folk ikke så flinke til at gå i baren og så forvinder overskuddet, siger Karlo Thomsen.

- De frivillige arbejder kun gratis, hvis de kan se, at træffet giver penge til lokale foreninger. Musikarrangementets fremtid afhænger af overskud.

Der skal stadig være camping i forbindelse med arrangementet.

Hele musikarrangementet rykkes til Tannisbugthallen. Man sparer 100.000 kroner ved at bruge hallen i stedet for teltet, som de tidligere år var stillet op ved hallen.

Man overvejer at flytte fra uge 30 for at undgå konkurrencen fra Musik under trappen i Hirtshals.

Arbejdsgruppen skal nu i gang med at bestille musik og finde en dato til det nye musikarrangement.

- Vi ved, at nogle vil sige nej til at komme, når vi laver træffet om. Vores opgave bliver at få fat i et yngre publikum uden at jage alle de trofaste gæster væk, siger Karlo Thomsen.