Henrik må vente mere end to måneder: Kommunerne er lagt ned af MitID

HJØRRING:Henrik Vestergaards kan se frem til to og en halv måned, hvor en del af hans liv bliver sværere end det ellers vil være.

I sidste uge oplevede han pludselig, at app'en MitID blikkede et par gange og så lukkede ned. Adskillige forsøg på at genoplive den mislykkedes.

Det sidste forsøg på igen af få liv i app'en - der giver adgang til netbank, e-boks og er nødvendig, hvis man vil handle i mange netbutikker - er at henvende sig hos kommunernes borgerservice.

Henrik Vestergaard bor i Hjørring, og da han gik ind på kommunens hjemmeside for at booke en tid i borgerservice fik han et chok.

Næste ledige tid er 2. november - om cirka to og en halv måned.

- Det er jo vanvittigt, at der skal gå så lang tid med hjælp til noget, der er så vitalt, siger Henrik Vestergaard.

- Vi er tvunget til at benytte et system, der er nøglen til mange ting, og når det så ikke virker, så kan man først få hjælp om to og en halv måned. Det er grotesk, at der tilsyneladende ikke bliver sat flere kræfter ind.

- Når der er ventetid, må der være andre end mig, der venter. Men kommunen lukker stadig klokken 14 hver dag - undtagen torsdag. Jeg synes, at de skulle se at få fingeren ud og få nogle folk igennem, siger Henrik Vestergaard.

Det er grotesk, at man kan blive lukket ude fra MitID og først kan se frem til at få hjælp i november, siger Henrik Vestergaard. Ha har fået en tid til hjælp hos borgerservice i Hjørring 2. november. Foto: Martin Damgård

Tre og en halv ny medarbejder ikke nok

Hos Hjørring Kommune fortæller kontorchef i Borgerservice, Mona Sproegel, at kommunens borgerservice stort set er lagt ned af henvendelser om MitID.

- Vi er kommet fint igennem, at folk har fået oprettet MitID. Nu kommer folk, fordi de får ny telefon, eller de af andre grunde ikke kan få adgang, og det trækker ressourcer, som vi ikke har haft fantasi til at forestille os, siger hun.

Hun fortæller, at de ansatte i borgerservice i Hjørring har haft al det overarbejde de kunne klare i løbet af sommeren. Herudover er der ansat yderligere tre og en halv ansat kun til at tage sig af henvendelser om MitID.

- Alligevel kan vi ikke følge med, og lige nu ved vi ikke, hvordan vi skal løse det, siger Mona Sproegel.

- I næste uge skal vi se på, hvad vi kan gøre, men jeg kan ikke få øje på en let løsning. Det er noget alle kommuner har problemer med, og vi kan ikke ansætte flere medarbejdere, da de skal certificeres, før de kan arbejde med MitID, siger hun.

Problem hos alle kommuner

Ifølge Mona Sproegel oplever alle andre kommuner, at MitId giver et stort arbejdspres.

Således fortæller hun, at hun har hørt fra Københavns Kommune, hvor 60 procent af alle henvendelser er angående MitID

Et blik rundt i Nordjylland viser, at Hjørring Kommune langt fra er eneste sted, hvor der er ventetid, hvis man behøver hjælp til MitID.

Billedet er stort set ens i størstedelen af kommunerne. Man skal vente til minimum en gang i september.

Udover Hjørring ser det værst ud i Brønderslev Kommune. Her er der få ledige tider 22. september, men ellers er de næste ledige tider 4. november. Og i Rebild Kommune skal man vente til oktober.

Henrik Vestergaard har opgivet at få hjælp på borgerservice før i november, og håber nu, at han kan klare sig med NemID indtil da. Foto: Martin Damgård

Må klar sig til november

Generelt råder Mona Sproegel til, at folk får oprettet mere end én tilgang til MitID, det kan være via telefon, tablet eller med en lille kodeviser, som kan bestilles hos MitID.

- Og så skal begge dele være tilsluttet, siger hun.

Hun fortæller, at nogle får hjælp andre steder, og derfor framelder deres tid. Derfor kan man være heldig, at finde en tid inden for kortere tid, hvis der er et afbud.

Henrik Vestergaard har dog indstillet sig på, at forsøge at klare sig uden MitID indtil november.

- Det er langt ude. Men jeg må jo se hvordan det går. Noget kan jeg sandsynligvis klare med NemID - som vi jo heldigvis har lidt endnu. Men der er nok nogle nethandler og andre ting, som jeg må opgive og vente med til kommunen har haft tid til at hjælpe mig, siger han.

MitID blev lanceret i 2021 og vil gradvist erstatte NemID. De sidste brugere skulle efter planen overgår til MitID senest den 31. oktober 2022, og så forsvinder de sidste muligheder for at give afgang, godkende aftaler og betalinger med NemID.