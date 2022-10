Ny discountkæde sænker priser på basisvarer. Her åbner den første nordjyske butik

Salling Group slår nu dørene op til den første nye discountforretning BASALT på nordjysk grund, og det bliver i Hjørring, at de nordjyske kunder kommer til at opleve et helt nyt dagligvare-koncept i Danmark.

Salling Group oplyser i en pressemeddelelse, at åbningen sker torsdag 10. november klokken 08.00 i den nuværende Netto-forretning på Bispensgade i Hjørring.

Med den nye butikskæde BASALT forsøger Salling Group at gå til angreb på inflationen. Forretningerne tilbyder lavere priser på basale dagligvarer ved at halvere omkostninger til energi, reducere sortiment og åbningstid, for at give kunderne priser, som butikskæden lover i gennemsnit ligger 15 procent under det øvrige discountmarked.

De nordjyske kunder vil opleve, at varerne i vid udstrækning står på paller i butikken og i emballagen direkte på hylderne, hvilket reducerer udgifterne til håndtering. Væk er ligeledes køle- og frostvarer og dermed halvdelen af omkostningerne til energi, som i disse måneder sætter nye rekorder. Hertil kommer, at BASALT holder lukket om aftenen, hvilket yderligere reducerer omkostningerne til energi og personale.

- Mange danskere oplever et voldsomt pres på privatøkonomien og har brug for, at dagligvarehandlen hjælper dem til at få hverdagen til at hænge bedre sammen. Med et innovativt butikskoncept vælger vi derfor at tænke nyt frem for at skære ned, og mens inflationen har presset priserne op med ni procent, hugger vi nu gennemsnitligt 15 procent af priserne i BASALT, siger Per Bank, administrerende direktør i Salling Group.

Butikken på Bispensgade 87 bliver den femte af i alt foreløbig 10 butikker, som Salling Group åbner i disse uger. Butikken placeres i den nuværende Netto´s lokaler på adressen.

Salling Group nævner, at sortimentet især vil bestå af almindelig basisvarer som pasta, havregryn, toiletpapir, bleer, tandpasta, langtidsholdbar mælk, mel og brød samt et basalt udvalg af frugt og grønt.

Basalt åbner også i nær fremtid på Amager, i Helsingør, Århus og Odense.