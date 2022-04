Her er tidsplanen: Nu rykker gravemaskinerne ind i Hjørrings gågade

HJØRRING:Det handler om både klimatilpasning og en flottere bymidte, når gravemaskinerne gasser op efter påske i Hjørrings gågade - nærmere bestemt tirsdag 19 .april. Og hvis alt går vel, er de færdige inden jul - i hvert fald med første etape ...

- Det bliver rod og larm i en periode – ingen tvivl om det. Men vi håber selvfølgelig på at vores gode kunder fortsat vil besøge og støtte os, mens vi er gemt væk bag maskinerne. Vi er helt sikre på at det færdige resultat på sigt vil blive en stor fordel for alle butikkerne og alle der kommer og handler eller går en tur i centrum, lyder det blandt andet fra eventchefen i Hjørring Handel, Rikke Ejsenhardt, i en pressemeddelelse udsendt af kommunen.

Klimatilpasningsprojektet er en udspringer af midtbystrategien ”Hjørring – en nytænkt bymidte”, der blev vedtaget af byrådet i juni 2017

- Det er fantastisk at vi kan klimatilpasse og samtidig bruge det til noget positivt som kan skabe stemning og atmosfære i vores gader. Det som vi skal gardere os imod - kraftige regnskyl og store skader på grund af vand - kan vi vende til noget positivt, nemlig til at forskønne byen, siger formand for bygherreudvalget Per Møller (K).

Det overordnede formål med projektet er at gøre centrum af byen oplevelsesrig og flot samtidig med klimatilpasning.

Planen er at lave områder i gågaderne, hvor man kan sidde og opleve både spejling af og lyden af rislende vand, som løber i små ”bække” gennem gaderne.

Vennelyst Ingeniør- og Entreprenørforretning A/S har vundet opgaven med at klimasikre og forskønne 1. etape af Hjørring Midtby.

Dele af byen får nærmest et parklignende præg.

Som forberedelse til projektet er den gamle politigård blevet nedtaget, og for nyligt også en række af bygninger i Jernbanegade. Det har været med til at åbne midtbyen mere op og give mere luft. De fysiske forbindelser – veje og stier - og de lange åbne kig er vigtige, for at kunne skabe et naturligt flow fra Banegårdspladsen op mod gågaderne.

Etape 1 skal følges op med endnu en etape i 2023. Denne gang i området fra Springvandspladsen til området ved den gamle politigård.

Her er tidsplanen Springvandspladsen fra medio april – ultimo juni 2022

Strømgade (fra Springvandspladsen til og med Kraghsvej og Stokbrogade): Fra medio april – ultimo juni 2022 graves der kloak- og fjernvarmeledninger ned i midten af vejen. Der dækkes til og udlægges et lag asfalt som midlertidig belægning i sommerferien. Fra primo august – ultimo oktober 2022, færdiggøres arbejdet på strækningen. Dermed er det muligt at afvikle Sommerby Hjørring fra uge 26 - 31.

Bassinpladsen (fra Kraghsvej til Sct. Olai plads) fra primo august – medio december 2022.

Sct. Olai plads fra primo august – medio december 2022. VIS MERE

Den samlede realisering af projektet forventes at koste ca. 36 mio. kr., hvoraf Hjørring Vandselskab finansierer ca. 20 mio. kr.