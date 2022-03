Her får Sebastian verdens sejeste bedstefar

HIRTSHALS/TORNBY:Tirsdag formiddag blev der hos eleverne i en 1. klasse på Tornby Skole fundet en stærk kandidat til titlen "Verdens Sejeste Bedstefar".

Sebastian Boll Thomsen fra 1.t virkede i hvert fald ret overbevist om, at hans version af slagsen er et pænt stykke foran alle andre.

- Han er sej, lød det stolt fra den 7-årige knægt - mens klassekammeraterne så beundrende til.

Baggrunden var, at Sebastians morfar - Bent Petersen - havde inviteret hele Sebastians klasse ud for at se en husstands-vindmølle blive lagt ned.

- Det var fordi, at Sebastian i weekenden fortalte om, at de havde arbejdet med vindenergi i skolen. Og da jeg vidste, at jeg tirsdag skulle ud for at vælte en vindmølle, så var det jo oplagt, at de fik mulighed for at se sådan én, fortalte Bent Petersen, der er indehaver af vognmandsfirmaet Henry Petersen & Sønner ApS.

Eleverne fra første klasse på Tornby Skole havde tirsdag en skoledag lidt udover det sædvanlige. Men mest særlig fra dagen for Sebastian her. Foto: Bente Poder

Så derfor ringede Bent Petersen til Tornby Skole - og også til Jesper Risager, der er ejer af vindmøllen. Desuden sørgede han for en bus, der kunne køre eleverne til og fra skolen, så de kunne få den lille oplevelse, der foregik på Sdr. Ringvej i den sydlige udkant af Hirtshals.

- Fantastisk mulighed

Klasselæreren Christine Nielsen var hurtig til at tage imod tilbuddet om den lidt utraditionelle skoledag.

- Vi arbejdede med vindenergi lige inden vinterferien, så på den måde var det jo fantastisk at få mulighed for at se det her. Så vi sagde selvfølgelig "ja, tak" til tilbuddet, fortalte hun.

Og børnene så også ud til, at det var et spændende indspark i undervisningen. De kunne blandt andet se, hvordan vindmøllen nænsomt blev lagt ned på jorden - og efterfølgende fik de så lov til at komme helt tæt på maskineriet.

Det var blevet nødvendigt at lægge husstandsvindmøllen ned på grund af en stormskade. Flere beslag var blæst af møllen - og nu da toppen af møllen alligevel var bragt ned i menneskehøjde, så var der samtidig mulighed for at rense maskineriet - og i det hele taget udføre service.

Alt det ovenstående kunne eleverne fra Tornby følge med i - og ifølge Sebastian Boll Thomsen var det rigtigt spændende.

For helt ærligt, så døjede han faktisk med at huske, hvad det egentlig var, eleverne havde lært om vindenergi, da de før vinterferien sad i klasselokalet på skolen.

- Jeg kan bedre lide det her med undervisning udenfor, sagde han med et smil.

Og det kunne han faktisk sagtens finde forståelse for hos sin bedstefar.

- Jeg var heller ikke god til at sidde i klasseværelset, sagde Bent Petersen og tilføjede og med et grin:

- Jeg vil da håbe, at de bliver bedre til at sidde i klasseværelset, end jeg var. For bagefter har man jo fundet ud af, at der var nogle ting, hvor man nok alligevel skulle have hørt bedre efter.

Mangler eller ej. Tirsdag formiddag var der - i hvert fald ikke i barnebarnets øjne - en eneste fejl at se hos Bent Petersen.

Han var uden tvivl "Verdens Bedste Bedstefar".