Her kan du få en Jim og Tommy - og det er lige før, du selv skal vaske op

LØKKEN:Havs i Løkken afløste det legendariske Peter Baadsmand i badebyen for fire år siden, og nu har forandringens vestenvinde igen blæst ind over stedet - dog ikke mere, end der stadig står Havs på facaden.

Men efter en nedlukning fra maj og halvanden måned frem er posen alligevel blevet rystet i en sådan grad, at i hvert fald stamkunderne har skullet lære nye spilleregler.

Den Gamle Peter Baadsmand-kutter står dog stadig centralt i rummet - og spiller en afgørende rolle i det nye koncept, der er rullet ud i Havs.

Gæsterne skal nemlig arbejde lidt for føden: Du ankommer til båden LN 16, bestiller mad og drikke, betaler og får udleveret en brik, der kan brumme.

Restaurant Havs i Løkken - der har været lukket i en periode - er nu genåbnet med nyt koncept, som i høj grad er båret af selvbetjening Løkken 6. juli 2022. Foto: Bente Poder

Bartenderen er allerede gået i gang med at skænke de våde varer i baren bagerst i lokalet, og der henter du glasset og sætter dig - når brikken brummer henter du selv maden på et serveringsbord - og når du har spist op, sætter du selv det brugte service hen på en afrydningsstation.

Du skal dog ikke selv vaske op ... og får man lyst til mere at drikke undervejs, går man selvfølgelig bare op og køber mere.

Så er der brunch... Foto: Bente Poder

En ny virkelighed

Mads Philip Thomsen er restaurantchef på Havs, og han tiltrådte for et års tid siden efter fem år som leder af McDonald’s i Hjørring, mens hans højre hånd sommeren over - Jeppe Vittrup Olesen - har været tilknyttet stedet et par år. Til daglig studerer han ved CBS i hovedstaden.

De forklarer, at ambitionen med relanceringen af Havs har været at skabe et sted, hvor man læne sig tilbage og hygge sig i uformelle omgivelser.

- Der er ikke længere så meget nystrøget skjorte, tre retter og entrecote over det, som Jeppe udtrykker det.

Men man kan stadig få stjerneskud, pil selv-rejer og burgere, ligesom der er fyret godt op under take away-menuerne - og der er ligeledes god søgning til Havs’ brunch.

Alle menuer bugner med lokale råvarer - eksempelvis brød fra Først til Mølle og jordbær fra Stensgård.

Foto: Bente Poder

Men tanken med det nye Havs har også været at geare stedet til en virkelighed med stigende omkostninger - og en situation, hvor den rette arbejdskraft ikke altid er tilgængelig.

- Før var der otte tjenere på arbejde, men nu kan det klares med maksimalt fire. Og vi har ansat folk, så alle kan hjælpe alle steder, lyder det fra Mads.

Skoene er kridtet til en rask lille dans. Foto: Bente Poder

Cafe Latterlig

Mange gæster er flettet ind i det nye koncept uden problemer.

- Reaktionen har været, at de fleste synes, det er fedt, lyder det fra Mads.

- Der er selvfølgelig enkelte, der er mere til det gamle, hvor man havde sin "egen" tjener, men man kan jo ikke gør alle glade, supplerer Jeppe.

Stemningen og konceptet hjælpes også godt på vej af ”narre-streger” med kridt:

Der er tegnet streger på bordet, så gæsterne nøjagtigt kan se, hvor de skal sætte deres beskidte tallerkner - og på gulvet er der tegnet fødder til både ”dirty moves” og en vejviser til ”dirty dishes”.

Også titlerne på kaffe og cocktails i baren har fået et twist: Du kan eksempelvis få en Cafe Latterlig eller en Jim og Tommy.

Foto: Bente Poder

Når højsæsonen ikke skyller ind over Havs, hvor der også er surferbutik, så forsøger madhuset i Løkken at lave lidt anderledes arrangementer, eksempelvis fællesspisning, foredrag og koncerter.

Havs ejes af brødrene Kasper og Jonas Brix samt Kasper Poulsen og Nicolaj Klitgaard - og for nylig blev en aflægger under samme navn indviet i Nørlev.