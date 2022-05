Her kan Johanne se træerne vokse - forældrene får nærmest skoven for en slik

VENNEBJERG:Johanne er blot et år gammel, og det bliver sjovt at se, om hun kan vokse lige så hurtigt som de 18.700 træer, forældrene - Rikke og Emil Jensen - netop har fået plantet på deres ejendom på Lønstrupvej i Vennebjerg.

- Vi vil gerne bekæmpe den afskovning der sker på verdensplan og modvirke klimaforandringerne. Vi er selvfølgelig kun små brikker i et meget stort billede, men alligevel bliver man jo ramt af virkelyst - og her er skovrejsning noget konkret og håndgribeligt, som vi kunne gøre, fortæller Emil Jensen, der er uddannet skov- og landskabsingeniør.

Skovrejsningen skete i fantastisk vejr - yderst til venstre er det Emil Jensen.

Skovrejsningen breder sig over ca. 4,5 ha, og der er i alt sat 21 forskellige arter, hvor hovedtræ-arterne er ahorn, eg, sikagran og grandis.

Skoven rejses med midler fra Nyskovfonden, som er stiftet af Forenet Kredit, Østifterne og Nykredit Realkredit A/S. Nyskovfonden er en almennyttig fond, som støtter skovrejsning i Danmark. I alt har fonden modtaget donationer fra stifterne på 13,4 mio. kr., som skal anvendes til skovrejsning i alle dele af Danmark. Nyskovfonden støtter skovrejsning i hele Danmark for at optage og binde CO2 - og dermed nedbringe CO2-niveauet i atmosfæren.

- Vi er begge uddannet inden for det grønne erhverv - og under vores uddannelser og efterfølgende erhvervserfaring har vi mødt rigtig mange folk, der har rejst skov - og vi har endnu ikke mødt nogen, der har fortrudt det. Dog er der en del som siger, at de ærgrer sig over de ikke er startet med at rejse skov 20 år før, end de er. Derfor, da vi købte vores ejendom, var vi også hurtig enige om, at vi så hurtigt som vi kunne, ville rejse skov, så vi også ville blive en del af denne gruppe af glade skovejere, lyder det fra Emil Jensen.

Han oplyser, at ordningen er skruet sådan sammen økonomisk, at man som lodsejer næsten ikke skal betale noget selv - dog skulle jorden lige bearbejdes på forhånd.

Der er netop blevet sat 18.700 planter i skovrejsningen på Nyholt.

- Vi rejste et læbælte for to år siden - og vi nyder at gå og følge med i det og se det gro. Vi har hele tiden haft en drøm om at plante noget mere og større, og derfor - da Nyskovfonden kom som en mulighed for at udleve dette ønske - traf vi en hurtig beslutning, siger Emil Jensen, der også glæder sig til at kunne lufte familiens vovse - en fire-årig dansk spids ved navn Samson - i den kommende skov.

Du kan læse mere om, hvordan du kan få støtte til denne type skovrejsning på www.nyskovfonden.dk