Her kan man få gode råd mod stigende varmepriser og meget, meget andet

HJØRRING:Hvordan er det nu med varmepumper? Hvordan ser de nye bilmodeller ud? Og hvor skal festen i anledning af den runde fødselsdag holdes?

Disse og rigtig mange andre spørgsmål kan man få svar på i weekenden 29. og 30. oktober, hvor Hjørring Messen inviterer indenfor i tre haller i Park Vendia.

- Hvis man gerne vil se de nye ting indenfor detailhandel, bil- og møbelbranchen og meget andet, så er Hjørring Messen et godt sted, fortæller messens koordinator Per Bach Nielsen.

Per Bach Nielsen fra Hjørring Håndbold er igen blevet tovholder på Hjørring Messen. Foto: Birgit Eriksen

- Der er 45 stande med forskellige oplevelser. Og det er en stor spredning af erhvervsvirksomheder fra Hjørring, fortæller Per Bach Nielsen, der er med for 18. gang.

Med for første gang

Virksomheden Erik Lytzen A/S er med på messen for første gang:

- Vi ville gerne være med i år, fordi Erik Lytzen A/S mest er kendt for vores el-virksomhed, men vi har haft en vvs-del siden 2009, så det vil vi gerne vise, fortæller Anders Nielsen, der er adm. direktør i Erik Lytzen A/S.

Anders Nielsen, der er adm. direktør i Erik Lytzen A/S, afslører, at de i år er med på messen for første gang. Foto: Kim Dahl Hansen

Han afslører, at man hos deres stand bl.a. vil kunne se og høre mere om varmepumper til både luft og vand, ventilationsanlæg og solcelleanlæg. Og så vil man kunne stifte nærmere bekendtskab med Danmarks billigste quooker, lover han.

Alsidig messe

På messen vil der også være smagsprøver, tombola og andre konkurrencer. Og så er der mulighed for at købe øl, vand, kaffe og kage.

- Det er en alsidig, bred messe, og vi har bevidst valgt ikke at have nogen underholdning, da vi synes, det er standene og de lokale virksomheder, som folk skal bruge deres tid på, fortæller Per Bach Nielsen.

Den første Hjørring Messen fandt sted i 1976, men måtte aflyses i 2020 pga. corona og i 2021, da der var for få interesserede udstillere. Men i år er alle klar igen.

- Jeg håber virkelig, at folk har lyst til at komme og se det hele. Det vil være dejligt, hvis der kom 5000-6000, det er jo kommunens største messe, siger Per Bach Nielsen.

Han afslører, at der allerede nu kigges på muligheden for at udvide messen næste år.

Det er Lions fra Løkken, der leverer selve standene, og da de får fat i flere stande til næste år, så øjner koordinatoren chancen for at udvide. Lions fra Løkken kommer med 20 mand for at stille standene op torsdag aften.

- Det er lækkert, at vi kan hjælpe hinanden, siger Per Bach Nielsen.

Og netop torsdag aften er noget af det, Per Bach Nielsen ser mest frem til:

- Jeg glæder mig til, standene bliver stillet op. Når det begynder at tage form, så mærker man ligesom suset. Men også forventningen hos virksomhederne om fredagen, hvor de gør deres stande klar, og så selvfølgelig åbningen lørdag, glæder jeg mig til, afslører Per Bach Nielsen.

Over 30 frivillige

Selve åbningen er lagt i hænderne på viceborgmester Per Møller. Den finder sted mellem kl. 9 og 10 lørdag. Selve messen er åben lørdag og søndag fra kl. 9-17. Over 30 frivillige giver en hånd med, så det hele går, som det skal.

Der tages en entre på 30 kr., men børn under 14 år kommer gratis ind, hvis de følges med en voksen.

Overskuddet går til ungdomsarbejdet i Hjørring Håndbold.