Her rejses nye corona-testtelte i Nordjylland

Her er hele pressemeddelelsen fra Sundheds- og Ældreministeriet:

"Efter gode erfaringer med pilottesten af de første fem test-telte, vil der i den kommende tid blive rejst lignende hvide telte yderligere 11 steder i landet. Teltene vil have faciliteter til at teste forskellige grupper af borgere på daglig basis – og vil, når de er klar, indgå i det nye Testcenter Danmark-beredskab, der skal teste borgere.

- Der er arbejdet benhårdt for at få det her op og køre. TestCenter Danmark er et afgørende element i den smitteovervågning i samfundet, som er nødvendig for fortsat at åbne Danmark kontrolleret og gradvist op, siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke.

Med opsætningen af de nye telte udbygges den samlede testkapacitet. Teltene vil i løbet af de kommende uger blive taget i brug i takt med, at mandskab og logistik er på plads. Der arbejdes på at kunne teste op mod 20.000 om dagen i Testcenter Danmark på længere sigt.

- Regionerne er klar til at levere vores bidrag til, at de nye test-centre kommer til at fungere. Jeg vil gerne sige tak til det personale, som med kort varsel rykker ud. Samtidig med at flere danskere bliver testet i TestCenter Danmark-regi, tester vi også stadigt flere på hospitalerne. Det er en kæmpe indsats, der ydes i alle led af test-kæden, og i regionerne er vi glade for at kunne yde vores bidrag, siger formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

De nye telte forventes på indstilling fra regionerne opsat i Hjørring, Thisted, Viborg, Herning, Esbjerg, Kolding, Roskilde, Bornholm, Ballerup, Hillerød og Hvidovre.

Med placeringen af teltene bliver der bl.a. taget hensyn til en geografisk fordeling samt smittetryk i området.

De fem telte, der allerede er opsat, befinder sig i: Århus, Næstved, Odense, Østerbro og Aalborg.

TestCenter Danmark kommer til at arbejde med to forskellige test. For det første virustesten, der tester for, hvorvidt man har COVID-19. For det andet vil der i teltene på sigt udføres antistoftest, som tester, hvorvidt man har dannet antistoffer, og dermed viser tegn på allerede at have haft COVID-19.

Etableringen af TestCenter Danmark er foregået i samarbejde med regeringen og Danske Regioner bistået af støtte fra Novo Nordisk Fonden og medicinalvirksomheden Novo Nordisk. Novo Nordisk Fonden har bevilget op til 250 mio. kroner til etableringen af et nationalt testcenter, og Novo Nordisk har bistået med mandskab og teknologi til etablering og gennemførelse af test."