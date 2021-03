Åbner tirsdag i Hjørring: Her satser man på ubegrænsede sushi-mængder

HJØRRING:Hjørring får endnu ét i den voksende række af sushi-steder i byen. 50-årige Minggui Yang åbner tirsdag restauranten Yoko Sushi på Sct. Olai Plads.

Det er kun to år siden, Minggui Yang flyttede til Danmark fra Kina - og nu ser han forretningsmæssigt en fin mulighed for at nyde godt af den bølge af efterspørgsel, der i øjeblikket er på sushi. Derfor vil han gerne åbne sin egen sushi-restaurant.

Minggui Yang er bosiddende i Padborg, men på Sct. Olai Plads i Hjørring føler han, at han har fundet et attraktivt sted at forsøge sig.

Først og fremmest synes han, lokalet er godt - men vigtigt er det også, at p-pladsen ude foran gør det let at parkere nær restauranten, og derudover så har han store forventninger til, at turisttilstrømningen i sommersæsonen vil give en masse kunder.

Minggui Yang regner med at være i Hjørring et par gange om ugen - og han skal have ansat 5-6 personer til at hjælpe med at køre restauranten.

Sushi ad libitum

Selv om corona-situationen fortsat påvirker landet, så ser Minggui Yang ingen grund til at vente med at åbne restauranten.

I første omgang sælger restauranten - på grund af corona-nedlukningen - kun takeaway. Men planen er, at når dørene senere slås op for spisende gæster i selve restauranten, så er konceptet bygget op omkring sushi ad libitum.

Det foregår på den måde, at de spisende gæster får en seddel, hvorpå de kan afkrydse, hvilke sushi-stykker de ønsker at bestille - og lidt efter ankommer så de bestilte godbidder så til bordet. Og når de så er spist, kan man bestille flere.

Omfanget af madspild forsøger man dog at styre ved at pålægge en afgift på 10 kroner per stykke, der levnes - hvis der vel at mærke efterlades mere end tre stykker sushi. Samme model findes på mange andre af landets restauranter, hvor der serveres sushi ad libitum.

Yoko Sushi er endnu ikke helt klar med stedets hjemmesiden - men man kan finde restauranten på Facebook - og på takeaway-portalerne JustEat og Hungry.dk

Adressen på Yoko Sushi er Sct. Olai Plads 3, 9800 Hjørring. Tidligere husede stedet en Aldi-butik, men på det seneste har buffet-restauranten King's House holdt til i lokalerne.