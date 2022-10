Her vil ingen sælge pomfritter: Cafeteria i stor idrætshal kører på pumperne

HJØRRING:Der er masser af liv og aktivitet i Hjørrings centrale halkompleks Park Vendia, hvor henved 20 idrætsforeninger har deres deres gang - plus masser arrangementer, kampaftener, stævner og messer i løbet af året.

Der er også liv i huset fra tidlig morgen til sen aften, men alligevel er der tilsyneladende ikke basis for at drive et cafeteria, hvor foreningernes medlemmer kan mødes over en kop kaffe eller en cola, og købe lidt mad.

- Vi har forgæves forsøgt at finde en forpagter tre gange, og sidste gang var der ikke én eneste henvendelse, selv de endda kunne slippe for forpagtningsafgift. Det er super ærgerligt, så nu kører driften virkelig på pumperne, konstaterer leder af den kommunale paraply-organisation for de kommunale haller, Hjørring Hallerne, Lars Nielsen.

Der mangler nemlig også frivillige til at give en hånd med, så siden september 2021, hvor Dana Cup Sportscenter opgav driften af cafeteriet, har Hjørring Hallerne drevet det på bedste beskub.

- Vi har ikke ressourcer til at holde åbent i dagtimerne, så lige nu er der kun åbent i forbindelse med kampe, stævner og andre større arrangementer, fortæller Lars Nielsen.

Tre gange har Hjørring Hallerne forgæves forsøgt at bortforpagte cafeteriet i Park Vendia Foto: Bente Poder

Der er fx. ekstra tryk når Hjørring Futsal spiller hjemmekampe med op mod 1000 tilskuere, og ved mange stævner og arrangementer, er det et krav, at der er et åbent cafeteria.

Masser af visioner

Der mangler da heller ikke viioner for, hvordan cafeteriet kunne blive et vigtigt samlingssted for foreningerne i huset.

- Det er meget vigtigt for fællesskabet og opbakningen til foreningerne, at der er sådan et sted, hvor medlemmer og forældre kan mødes. I dag bliver børnene jo bare sat af ved kantstenen, og forældrene kommer ikke ind i huset, siger Lars Nielsen.

Hvorfor kan det ikke lykkes her, når det kan lade sig gøre i andre idrætshaller og foreninger?

- Det er nemmere, når der er én hovedforening, som bedre kan mobilisere frivillige. Samtidig er der i andre idrætshaller en mere begrænset åbningstid, så der er ikke så mange timer, der skal dækkes, siger Lars Nielsen.

Han har ikke direkte fået en forklaring på, at det ikke er lykkedes at finde en forpagter udefra til at drive cafeteriet, men der kan bl.a. være én god grund:

- Der er i øjeblikket ikke økonomi nok i det i selve huset, og så er køkkenet nok for lille til, at der er basis for at lave mad ud af huset, siger Lars Nielsen.

En af forklaringerne på den manglende interesse er muligvis køkkenets begrænsede størrelse. Foto: Bente Poder

Hjørring Kommunes Børne, Fritids og Undervisningsudvalg har nu drøftet cafeteriets fremtid, og her blev beslutningen, at der tilføres 400.000 kroner indenfor det eksisterende budget til fritidsområdet til at forsøge at få cafeteriet i drift igen i 2023. Der skal også arbejdes på at tilknytte sårbare borgere fra socialøkonomiske virksomheder til at være en del af driften.

- Der kommer ikke ekstra penge, men vi har forstået, at det her er meget vigtigt, og derfor har et flertal valgt at tilføre midler fra den eksisterende ramme på fritidsområdet, siger udvalgsformand Gry Bruun Nielsen (R)

- Jeg er sikker på, at vi med de ideer vi har, kan få driften til at hvile i sig selv. Men det kræver nogle midler til at ansætte en person, der kan starte det op, siger Lars Nielsen.