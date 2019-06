Herreløs hund dykkede flere gange samme sted: Frygt for drukneulykke

LØKKEN: En større redningsaktion, der involverer både redningsberedskab, redningshelikopter og politi, finder her over middag onsdag sted ud for Løkken. Alarmen lød klokken 11.49.

Det bekræfter vagtchef Per Jørgensen, Nordjyllands Politi.

- En tysk turist observerede en herreløs hund løbe ud i bølgerne og dykke ned et bestemt sted. Den kom op igen rystede sig og løb så ud i vandet og dykkede ned igen. Så det vi frygter lige nu er, at hundens ejer ligger et sted i vandet og måske er druknet eller i fare for at drukne, forklarer vagtchefen.

Derfor blev redningsberedskab og redningshelikopter rekvireret, ligesom en patrulje fra Nordjyllands Politi er på stedet til at koordinere indsatsen.

Nordjyllands Politi har ved 13.30-tiden udsendt et tweet, hvor politiet efterlyser ejeren af den Golden Retriever, som var hunden, der dykkede flere gange samme sted som om den måske ledte efter sin ejer