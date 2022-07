High five til musikken: Se billeder fra åbning af ny festival

HJØRRING:Høj sommersol, blå himmel og en veloplagt Lord Siva har sendt Femhøj Festival fra start. Og resten af dagen vil øl, musik og god stemning fylde stadion i Hjørring.

Lord Siva på scenen. Foto: Bente Poder

Bag festivalen står Sanne Godtliebsen og Rikke Ejsenhardt med eventfirmaet Godthardt, og borgmester Søren Smalbro takkede de to kvinder for initiativet og glædede sig over, at han fik mulighed for at åbne Hjørrings nye festival.

- Det er aller-aller første gang, og jeg håber, at det I her har sat i gang vil blive en lang og god tradition, lød det fra borgmesteren.

En løve på grønsværen. Britt Kristensen gav kammere til publikum. Foto: Bente Poder

Alle aldre samles på grønsværen. Foto: Bente Poder

Festivalen fortsætter med L.I.G.A., Aksglæde, Hjalmer, Scarlet Pleasure, Bryan Adams Tribute og rundes af med TV2.

