Aalborg-restaurant løb med hæderen, da Hirtshals festede med fiskene

HIRTSHALS: Torsdag blev der taget hul på dette års udgave af Hirtshals Fiskefestival. De seneste to år har festivalen været aflyst på grund af corona, men nu er den altså omsider til bage.

Et markant regnfald både før, under og efter den officielle åbning gjorde dog formentlig, at mange landkrabber havde valgt at blive hjemme i tørvejr. For det var ikke et stort publikum, der var til stede, da Hjørring Kommunes borgmester Søren Smalbro (V) holdt sin åbningstale.

Det sparsomme fremmøde spolerede dog ikke det store smil, som borgmesteren var mødt op med.

- Man bliver glad indeni, når man kommer herned og ser, at efter to års ufrivillig pause, så kører det hele igen, indledte Søren Smalbro sin tale fra scenen i det store telt, der var opstillet på Sydvestkajen i Hirtshals.

- Sådan noget som Hirtshals Fiskefestival kommer ikke af sig selv. Der er en masse frivillige, der står bag - og knokler med det her. Jeg synes, vi skal give en kæmpe hånd til holdet bag og de mange frivillige, sagde han videre.

Borgmester Søren Smalbro (V) holdt åbningstale ved Hirtshals Fiskefestival. Foto: Bente Poder

Derpå erklærede Søren Smalbro fiskefestivalen for åbnet - og udtrykte samtidig et håb om, at masser af mennesker vil komme forbi for at se på nogle af de mange oplevelser, som der bydes på frem til og med lørdag aften.

Som tak for sin åbningstale blev borgmesteren overrakt og en kasse med seks-syv kilo fisk. den indeholdt rødspætter, rejer, havkat, pighvar og havtaske.

Og netop havtaske var også central i de efterfølgende begivenheder på åbningsdagen.

Toprestauranter dystede

Ni nordjyske toprestauranter skulle efterfølgende dyste i kokkekonkurrencen "Local Cooking" - og i årets udgave havde restauranterne til opgave at komme med deres bud på en ret baseret på havtaske.

Den senere vinder, Kid Khamhomkul fra Restaurant Nam - er her ved at klargøre sin servering til dommerpanelet. Foto: Bente Poder

Og det var en lækker råvare, som restauranterne skulle bearbejde. Det forklarede René Langdahl Jørgensen fra Nordsøen Forskerpark, der - udover at være ankermand på kokkekonkurrencen - også er en anerkendt mad- og vinskribent.

- Havtasken er jo - måske sammen med pighvarren - kongen af de fisk, man kan fange i Skagerrak. Det specielle ved havtasken er kødstrukturen. Kødet i mange fisk skilles jo i flager, men havtasken har fibre, og det gør, at du næsten kan tilberede den som et stykke svinekød. I den anden ende skal man dog også passe på, at kødet ikke bliver for tørt. Men det er en virkelig lækker fisk, sagde René Langdahl Jørgensen, inden kokkekonkurrencen gik i gang.

René Langdahl Jørgensen - en af tovholderne bag kokkekonkurrencen Local Cooking ved Hirtshals Fiskefestival. Foto: Bente Poder

De ni deltagende restauranter var Restaurant Essens (Frederikshavn), Ruths Hotel (Gl. Skagen), Vendia Gourmet (Hjørring), Restaurant Tri (Agger), Restaurant Abstrakt (Hirtshals), Nam (Aalborg), HimmerRiget (Gatten), Villa Vest (Lønstrup) og Alimentum (Aalborg).

- Jeg vil sige, at niveauet på de restauranter, der er med i konkurrencen har aldrig været så højt, som det er i år. Niveauet er virkelig, virkelig højt her, lød det fra René Langdahl Jørgensen.

Præsenterede retter på skift

Deltagerne i kokkekonkurrencen fik udleveret fiskene omkring klokken ti - og et par timer senere skulle de første så præsentere deres kreationer for et stærkt besat dommerpanel med blandt andet den nykårede "kokke-europamester"(vinder af Bocuse d’Or Europe) Brian Mark Hansen fra Søllerød Kro - og den tidligere "verdensmester" (vinder af Bocuse d’Or 2019) Kenneth Toft Hansen fra Svinkløv Badehotel.

Der var stjernekokke i juryen ved Hirtshals Fiskefestival. Kenneth Toft Hansen (længst til venstre) og Brian Mark Hansen får her serveret én af de i alt ni retter, de blev præsenteret for. Foto: Bente Poder

Omkring klokken 14 var dommerpanelet færdige med at smage og at votere, og inden vinderen blev udpeget, sagde Brian Mark Hansen et par ord på vegne af juryen.

- Niveauet har generelt været superhøjt, og der har været meget personlighed i serveringerne. Det er superfedt, at se så mange stilarter, og det er virkelig opløftende for mig, at der har været så stor spredning på både smagene og på tankerne bag retterne, sagde han.

Derpå var der kun tilbage at afsløre vinderen - og det blev Restaurant Nam fra Aalborg, der løb med hæderen.

Restaurant Nam har faktisk en gang tidligere - i 2018 - også vundet konkurrencen ved Hirtshals Fiskefestival. Men alligevel var Nam-kokken - Kid Khamhomkul - særdeles lykkelig for sejren.

- Jeg må indrømme, at jeg var meget nervøs, for både Kenneth (Toft Hansen, red.) og Brain (Mark Hansen, red.) har jo næsten lige vundet nogle af de største kokkekonkurrencer, der overhovedet er. Så jeg vidste, at selv små detaljer kunne betyde rigtigt meget. Så jeg er meget, meget tilfreds med, at vi får den her anerkendelse. Det betyder meget for mig, siger Kid Khamhomkul.

Kid Khamhomkul (til venstre) fra Restaurant Nam var lykkelig for sejren i "Local Cooking". Foto: Claus T. Kræmmergård

Andenpladsen i kokkekonkurrencen gik til HimmerRiget i Gatten, mens Villa Vest i Lønstrup tog sig af tredjepladsen.

Du kan på www.hirtshalsfiskefestival.dk læse mere om de kommende dages program i Hirtshals.

Her kan du se serveringerne fra de ni deltagende restauranter.

Restaurant Nams vinderret. I den lille kande er der "Øland Grøn Karry" - baseret på ting fra Brovst-området. På serveringen er der blandt andet grillet havtaskehale, grillet palmekål og jungleagurker. Der er også lotus-krustade med varmrøget havtaskehale. Og så er der en kold nudelsuppe med blandt andet glaskålnudler og fiskeboller på havtaskekæber. Foto: Claus T. Kræmmergård

Villa Vest fra Lønstrup leverede denne servering med grillet havtaske og solbærblade. I midten er en "rose" af havtaske, hvor det yderste af fisken er grillet og stegt, mens det inderste kun er dampet og røget. Der er på serveringen blandt andet også friske kål i form af små skud af både røde spidskål, almindelige spidskål og buketter af grønkål. Foto: Claus T. Kræmmergård

Restaurant Abstrakt fra Hirtshals serverede grillet havtaske med løgmarmelade, et "selleriglansbillede" fyldt med trøffel, en tærte med hyldeblomst, ærter og røget persilleskum - samt glaserede grøntsager og en ostemousse (på Arla Unika-osten Havgus). Ved siden af er der en "maltpude" med havtaskekæber og peberrod. Foto: Claus T. Kræmmergård

Restauranten Alimentum leverede en servering, hvor der nederst til højre et sprød gulerod med bugstykker af havtaske, rygeost, maltcrumble og syltede hybenroser. Øverst i billedet ser man et løg, der er fyldt med grillet havtaskekæbe, kartoffel, gulerødder, kantareller og Gold-caviar - samt en sauce på røget smør, der er skilt med ramsløgolie. Til venstre ses en dumpling på glaskål fyldt med saltet æggeblomme, ristet gærcreme og havtaskefilet, der er marineret i "nordisk teriyaki" - og en sauce på havtaskefond rødvin. Foto: Claus T. Kræmmergård

Vendia Gourmet leverede denne servering. På tallerkenen er der til højre en friteret kugle med kød fra kyllingelår og en østers-gelé. I midten er der et stykke havtaske, der har været pakket i urter og helstegt på grill. Glacen under fisken er lavet på kyllingeskrog og havtaskeben. Øverst til venstre er der en tempereret jomfruhummer med et stykke lardo (spæk), og "sand" af østers og og fermenterede bønner. På den lille servering øverst til højre er et stykke havtaskekæbe glaseret med maltsirup, fermenteret citron og lidt sky fra glacen. Til retten serveres øllen Vendia Bock. Foto: Claus T. Kræmmergård

Restaurant Essens leverede en servering med havtaske grillet på ben med en agurke-barbecue. Der er også tatar på havtaskekæber med citronverbena - og en havtaske-terrine med variationer af kål. Dertil serveres en urtesalat, der er marineret i krondild. Saucen er baseret på grønne tomater, lardo (italiensk spæk) og løvstikke. Foto: Claus T. Kræmmergård

Restauranten HimmerRiget leverede en servering med havtaske, der er pikeret - gennemboret - med chorizo. Fisken er omgivet af palmekål og lardo (italiensk spæk). Saucen er baseret på fermenterede grøntsager. På serveringen er der også en tærte med tørrede og friske tomater - samt små kantareller. Til tærten er der en rødvinssauce med fermenterede tomater. Foto: Claus T. Kræmmergård

Restaurant Tri fra Agger serverede havtaske grillet på ben med spæde grøntsager i form af squash, fennikel og spidskål. Som tilbehør er der en sauce på fjordrejer og syltede aroniabær. Foto: Claus T. Kræmmergård