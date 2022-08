Hirtshals fester med fisk - mens topkokke knokler

HIRTSHALS: Torsdag formiddag blev der taget hul på dette års udgave af Hirtshals Fiskefestival. De seneste to år har festivalen været aflyst på grund af corona, men nu er den altså omsider til bage.

Et markant regnfald både før, under og efter den officielle åbning gjorde dog formentlig, at mange landkrabber havde valgt at blive hjemme i tørvejr. For det var ikke et stort publikum, der var til stede, da Hjørring Kommunes borgmester Søren Smalbro (V) holdt sin åbningstale.

Det sparsomme fremmøde spolerede dog ikke det store smil, som borgmesteren var mødt op med.

- Man bliver glad indeni, når man kommer herned og ser, at efter to års ufrivillig pause, så kører det hele igen, indledte Søren Smalbro sin tale fra scenen i det store telt, der var opstillet på Sydvestkajen i Hirtshals.

Hirtshals Fiskefestival

- Sådan noget som Hirtshals Fiskefestival kommer ikke af sig selv. Der er en masse frivillige, der står bag - og knokler med det her. Jeg synes, vi skal give en kæmpe hånd til holdet bag og de mange frivillige, sagde han videre.

Borgmester Søren Smalbro (V) holdt åbningstale ved Hirtshals Fiskefestival. Foto: Bente Poder

Søren Smalbro knyttede derpå et par kommentarer til rammevilkårene for fiskeriet fra Hirtshals Havn. Men selv om vilkårene giver utilfredshed blandt fiskerne, så mente borgmesteren alligevel, at der var grund til optimisme.

- Fiskerierhvervet har en kæmpe vilje og nogle kæmpe evner. Og derfor skal det også nok komme til at gå i fremtiden.

Derpå erklærede Søren Smalbro fiskefestivalen for åbnet - og udtrykte samtidig et håb om, at masser af mennesker vil komme forbi for at se på nogle af de mange oplevelser, som der bydes på frem til og med lørdag aften.

Som tak for sin åbningstale blev borgmesteren overrakt og en kasse med seks-syv kilo fisk. den indeholdt rødspætter, rejer, havkat, pighvar og havtaske.

Og netop havtaske er også central i de efterfølgende begivenheder på åbningsdagen.

Ni nordjyske toprestauranter deltager nemlig i kokkekonkurrencen Lokal Cooking - og i årets udgave skal de altås hver komme med deres bud på en ret baseret på havtaske.

Og det er en lækker råvare, som restauranterne nu er gået i gang med at bearbejde. Det fortæller René Langdahl Jørgensen, der er ankermand på Lokal Cooking.

- Jamen, havtasken er jo - måske sammen med pighvarren - kongen af de fisk, man kan fange i Skagerrak. Det speciellehavtasken er kødstrukturen. Kødet i mange fisk skilles jo i flager, men havtasken har fibre, og det gør, at du næsten kan tilberede den som et stykke svinekød. I den anden ende skal man dog også passe på, at kødet ikke bliver for tørt. Men det er en virkelig lækker fisk, siger René Langdahl Jørgensen.

Deltagerne i kokkekonkurrencen fik udleveret fiskene klokken 10 torsdag formiddag - og fra klokken 12 skal de så begynde at præsentere deres retter for et dommerpanel i teltet. Omkring klokken 15 vil vinderen af kokkekonkurrencen været fundet.

- Jeg vil sige, at niveauet på de restauranter, der er med i konkurrencen har aldrig været så højt, som det er i år. Niveauet er virkelig, virkelig højt her.

René Langdahl Jørgensen - en af tovholderne bag kokkekonkurrencen Local Cooking ved Hirtshals Fiskefestival. Foto: Bente Poder

De ni deltagende restauranter er Restaurant Essens (Frederikshavn), Ruths Hotel (Gl. Skagen), Vendia Gourmet (Hjørring), Restaurant Tri (Agger), Restaurant Abstrakt (Hirtshals), Nam (Aalborg), HimmerRiget (Gatten), Villa Vest (Lønstrup) og Alimentum (Aalborg).