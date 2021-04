Hirtshals Fiskefestival aflyser

HIRTSHALS:Hirtshals Fiskefestival bliver normalt afholdt den første weekend i august. Her plejer omkring 10.000 gæster at besøge byen og havnen i Hirtshals for at opleve fiskene og fiskeriet.

Men i år har arrangørerne valgt at aflyse årets festival.

- Vi tror ikke på, at vi har ressourcerne til at kunne overholde de retningslinjer, der ser ud til at være, da det er en festival, der er drevet af rigtig mange frivillige, og vi mener ikke, at vi kan håndtere at have så mange mennesker i byen, fortæller Mette Jensen, der er fiskefestivals koordinator.

- Festivalen er en slags byfest, så vi kan ikke sige, at der er nogle mennesker, der ikke må komme ind i byen. Vi kan ikke kontrollere, hvor mange der kommer, uddyber hun.

Mødet, hvor den endelige beslutning blev taget, blev afholdt allerede torsdag 22. april. Dagen efter meldte ekspertgruppen deres vurderinger ud.

Vurderingerne var blot med til at bekræfte arrangørerne i, at festivalen ikke kunne afvikles i år.

- Der er rigtig mange ting, som vi ikke har organisationen til at håndtere, og vi har heller ikke den økonomi, som det kræver at få det til at fungere. Vi har omkring 300 frivillige hjælpere, og de skal ikke gennem alle mulige restriktioner, lyder det fra Mette Jensen.

- Samtidig tør fiskeindustrien ikke tage den chance, da vi stadig skal levere fisk efter festivalen, understreger hun.

Online konkurrencer

Selvom fiskefestivalen er aflyst, arbejder arrangørerne dog stadig på at afholde nogle af de konkurrencer, der plejer at være.

- Vi arbejder på at afholde kokkekonkurrencen, der hedder Local Cooking. Den vil vi rigtig gerne have afholdt, og det mener vi, at vi kan med restriktionerne. Der behøver ikke være publikum på, og vi arbejder på at få den live-streamet, forklarer Mette Jensen.

- Vi arbejder også på at afholde Årets Sild igen i år, som vi gjorde sidste år med live-stream, uddyber hun.

Selvom fiskefestivalen i år er aflyst, er det ikke det endelige for arrangementet.

- Vi er klar igen i 2022, og vi glæder os, fastslår Mette Jensen.