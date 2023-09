Hirtshals leverede igen den bedste sild i landet

Dommerpanelet var sat på en svær opgave til kåringen af Årets Sild, idet alle de 10 deltagende restauranter lå meget tæt op af hinanden, både i blindsmagningen, og ved den store anretnings- og åbne smags prøvning.

Men det var igen i år Lilleheden Cafe og Restaurant fra Hirtshals, der løb med førstepræmien.

- Det er vi meget stolte af, siger den nye restauratør Christoffer Ramberg fra Lilleheden.

Han havde sammen med den gamle restauratør Ejvind Kjeldsen Jensen lavet sildelagen til Årets Sild.

- Vi havde lavet en lage hver, og så tog vi den bedste af de to, og det var jo godt, sagde Christoffer og Ejvind.

Der var inviteret 10 spisesteder fra hele landet, og det er vigtigt at alle landsdele er repræsenteret ved kåringen af Årets Sild, fortæller arrangørerne.

De 10 Restauranter og spisesteder er: Bjørnekælderen fra Frederiksberg, Restaurant Norrlyst fra København, Restaurant Kronborg fra København, Restaurant Judie også fra København, samt Cheval Blanc, kantinen fra Novi Park i Aalborg, som fik tredjepladsen, Restaurant Remoladen fra Vejle der fik andenpladsen, Restaurant Værdsat fra Odense, Hjorts Badehotel fra Kandestederne, Hotel Montra Skaga fra Hirtshals, og så var det Restaurant og Cafe Lilleheden fra Hirtshals der gik med førstepladsen igen i år.

Årets sild bliver produceret ved Tenax/Lykkeberg 1899, og vil kunne købes fra februar 2024 i butikkerne, og mange restauranter vil have Årets Sild på Menukortet.

Danmark er et af de eneste lande i verden, hvor smørrebrød har haft den store succes, og i de sidste 20 år har smørrebrødstraditionen udviklet sig helt fantastisk i Danmark til nu at være meget kreativt tillavet, og her indgår sild jo også i stor stil.

Silden har haft en enorm betydning for Danmark. Helt tilbage i historisk tid har Danmark haft stor økonomisk glæde af silden, som måske har betydet, at vi har kunnet holde os som en selvstændig stat, og ikke er blevet en del af Tyskland eller Sverige, blev der fortalt efter Årets Sild var blevet kåret i Hirtshals.