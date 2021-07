Hirtshals sidste stop: Norsk eventyrer snart hjemme efter millioner af åretag

NORDJYLLAND:Bjarte Vestøl, 63-årig norsk eventyrer fra Kristiansand, sætter i disse timer nye standarder for, hvad vi mennesker kan, når vi nærmer os pensionsalderen.

Hvor mange jævnaldrende døjer med at komme ud af sengen, har han gennem mere end to måneder taget millioner af åretag, mens han i ensom majestæt har roet sin 5,5 meter lange træbåd "Silje" ca. 1400 kilometer rundt i hele Sydskandinavien.

Båden er en såkaldt oselvar. Norsk nationalbåd og i flere hundrede år både en eksportvare og anvendt til sejlads langs den norske vestkyst. Båden er opkaldt efter den 29 kilometer lange norske elv "Oselva", der løber ud i Bjørnefjorden sydøst for Bergen.

Tirsdag stævnede Bjarte Vestøl ud fra havnen i Hirtshals på den sidste etape hjem mod Kristiansand. I disse timer befinder han sig midt ude i Skagerrak, og går alt efter planen, når han den norske kyst sent onsdag eller tidligt torsdag.

Onsdag kl. 13 havde han ca. 60 kilometer tilbage at ro.

Med færgen "Norröna" i baggrunden bruger Bjarte Vestøl rå muskelkraft på at sætte kursen de sidste kilometer og åretag hjem efter to måneders rotogt rundt i det sydlige Skandinavien. Foto: Birger Josephsen

Den 63-årige nordmand er senet og muskuløs, og på hans Facebookside er han på både profilbillede og coverfoto i bar overkrop, mens han klatrer på en lodret klippevæg.

Sådan ser den rute ud, som Bjarte Vestøl har fulgt, siden han 19. maj forlod Bragdøya i skærgården syd for Kristiansand. Lige befinder han sig i Skagerrak mellem Hirtshals og Kristiansand.

I 2020 brugte Bjarte Vestøl fire måneder på at ro fra Kristiansand til Nordkapp. En tur, han året forinden cyklede på tre uger. Han indledte turen, netop som coronapandemien ramte verden som en knytnæve i fjæset. Og nød ensomheden og den selvvagte isolation helt uden for alle de dårlige nyheders rækkevidde.

Det blev han mindet om, da han på turen var nået til Trondheim og så en avishylde i en kiosk, fortalte han norsk TV2 18. juli i fjor.

"Der stod noget om Trump, corona og væltede scootere, så jeg købte ingen avis", sagde Bjarte Vestøl til tv-stationen.

I en coronaramt verden besluttede nordmanden i dette forår at udfordre sig selv med endnu en vild rotur i sin træbåd.

19. maj satte han årerne i vandet på øen Bragdøya syd for Kristiansand, og derfra fulgte Bjarte Vestøl den norske sydkyst op til indsejlingen til Oslofjorden, som han krydsede fra 30. maj til 1. juni.

Derefter roede han ned langs den svenske vestkyst, passerede Kronborg og entrede Øresund, hvor han 26. juni nåede København, hvor han under en tur rundt i hovedstadens kanaler i sin båd så den danske hovedstad eksplodere i glædesrus efter 4-0 sejren over Wales ved EM-slutrunden.

Nordmanden nåede også lige at lade sig fotografere ved siden af Den Lille Havfrue, inden han lagde København bag sig og roede nordpå, hvor han rundede Hundested og stak ind i Roskilde Fjord for at besøge Vikingeskibsmuseet i bunden af fjorden, som var det egentlige mål for hans tur.

"Fem dages roning fra København. Det ville have været mindre end en time i bil og trailer. Men det ville være dovenskab og uanstændigt" skrev den seje nordmand 4. juli på sin Facebookside.

Siden gik turen mod den jyske kyst og et besøg på Fregatten Jylland i Ebeltoft, som han nåede 12. juli efter en 13 timer lang rotur over Kattegat

Skagen rundede han 24. juli.

Fra turistparadiset på toppen af Danmark skrev han på en solbeskinnet, varm lørdag aften i slutningen af uge 29 begejstret på sin Facebookside om turen op langs den jyske østkyst.

"Dejlige små landsbyer med en masse munter mennesker. Vejret har været som en sommer i syd. Nu går rejsen til Hirtshals. Der venter på jeg vejr, det er muligt at ro til Norge i. Ellers tager jeg færgen hjem."

Bjarte Vestøl sidder i Hirtshals Havn med sin mobiltelefon i båden "Silje" før afgang mod Norge. Foto: Birger Josephsen

Mandag nåede han så Hirtshals. Men trods voldsomme vejrudsigter over Jylland kom hverken Color Line eller Fjord Line til at tjene penge på hans sidste etape hjem til Kristiansand.

Det havde Bjarte Vestøl ellers nok haft råd til efter sit sommertogt, hvor han i hvert fald ikke har brugt penge på brændstof.

Til gengæld har han brugt rigeligt af sit eget råstof.

Tirsdag roede han ud af havnen i Hirtshals og tog hul på sidste etape og de sidste ca. 140 kilometer efter 71 dage og nætter i sin robåd.

Onsdag dukker den norske kyst op i horisonten.

Torsdag vågner Bjarte Vestøl garanteret op med en plan for sin næste udfordring.

På et stort hav syner Bjarte Vestøl og hans 5,5 meter lange robåd ikke af meget. Foto: Birger Josephsen

Bjarte Vestøl er ikke alene om at gøre ting ud over det sædvanlige på turen mellem Hirtshals og Kristiansand. Det kan surferen Casper Steinfath fra Klitmøller tale med om.