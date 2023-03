Hjælp med at gøre stranden forårsklar - og få en is pr. barn

- Det er først og fremmest i Løkken og Nørlev, vi renser strandene, så vi kan gå sommeren i møde.

Det siger Nikolaj Frederiksen fra Havs i Nørlev og North Shore Surf i Løkken.

Havs/North Shore Surf er gået sammen med Race for Oceans og Vild Is for at få renset strandene, og de lover en is pr. barn, der deltager i projektet.

Fremgangsmåden er følgende: Hos Havs i Nørlev og North Shore Surf i Løkken kan man hente en pose fra Race for Oceans, som man kan tage med på stranden og fylde med affald.

Dernæst skal man tage et foto, lægge det på Facebook og tagge @havs.noerlevstrand, @raceforoceans og @vild.is, og derefter tømme posen ved strandrensningspallerne på stranden, hvorefter man kan få en gratis is fra Vild Is til hvert barn, når man viser billedet og afleverer den tomme pose tilbage, hvor man har fået den.

Havs i Nørlev og North Shore Surf i Løkken, Race for Oceans og Vild Is står bag projektet i påsken. Foto: Jesper Thomasen

Poserne, der samles skrald i, er fra Race for Oceans. De er lavet af gamle kites, som skulle have været kasseret, men i stedet bliver genbrugt til strand-og havneoprydningsaktiviteter. Poserne er syet lokalt ved en socialøkonomisk virksomhed, hvor de også kan repareres, hvis de går i stykker eller genanvendes til andre produkter.

Hjørring Kommune bidrager med at sætte nogle særlige strandrensningspaller op til affaldet.

Indsamlingen finder sted fra skærtorsdag 6. april til mandag 10. april.