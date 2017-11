Hjælpende hånd fra liberal tegnedreng ...

LØRSLEV: Ligesom alle andre, radikale kandidater, så har partiets spidskandidat til byrådet i Hjørring, Lene Bjørn Sørensen, manglet sine valgplakater. Noget er kikset mellem partiet og trykkeriet, men i denne uge, er plakaterne så blevet leveret. Dermed kan hun endelig komme i lygtepælene - og medbringe sin plakat ved de mange valgmøder.

Liberal Alliances Michael Vajhøj synes, det var lidt synd for Lene Bjørn Sørensen - så ved et valgmøde forleden kreerede han en plakat, hun kunne bruge ved en paneldebat. Tegnet med løs hånd, kan man vist godt sige. Tirsdag aften kunne hun dog medbringe den rigtige plakat, da der var valgmøde på Lørslev Friskole om landdistrikternes fremtidige rolle i Hjørring kommune.

Og ikke for at skrive noget ondt om Michal Vajhøjs evner med en tusch, men det tog ikke mange sekunder for den radikale spidskandidat at vælge den nye plakat frem for bidraget fra Liberal Alliance ...

Men hvem ved - måske har vi set tegningen til et samarbejde mellem de to, hvis de begge skulle blive valgt 21. november. Partierne er dog ikke er i valgforbund: Liberal Alliance er i valgforbund med Venstre, mens Radikale Venstre har indgået valgforbund med Lokallisten.