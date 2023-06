Hjemmehjælper smadrede sin bil

ASTRUP:En 20-årig hjemmehjælper fra Hjørring Kommune slap med forskrækkelsen, men til gengæld fik hendes kommunale køretøj omfattende materielle skader, da hun tirsdag kl. 14.28 forulykkede på Astrupvej nær Hjørring, da hun var på vej ud til en borger.

- Der er tale om en vej, som hovedsageligt er belagt med grus. Her løb et rådyr ud foran bilen. Den kvindelige fører fik undveget, men ramte i stedet ind i et træ. Der skete betydelig materiel skade på bilen, som er godt og grundigt bulet og ødelagt, men ingen skader på føreren, oplyser vagtchef Karsten Højrup Kristensen fra Nordjyllands Politi.