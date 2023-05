Hjernerystelse til revystjerne - ny skuespiller hentet ind i 11. time

HJØRRING:Der i 11. time blevet indlemmet en ekstra skuespiller i Hjørring Revyen.

En af revyens helt tunge drenge, Preben Kristensen, har således pådraget sig en mindre hjernerystelse, da han under prøverne er faldet uheldigt.

Det oplyser Hjørring Revyen i en pressemeddelelse.

Skuespiller og operasanger Morten Staugaard. Arkivfoto/Pr-foto: Miklos Szabo

Derfor har revyen hyret skuespiller og operasanger Morten Staugaard.

- Vi tager naturligvis ingen chancer med hensyn til Prebens helbred, og har derfor fundet en særdeles dygtig ekstra skuespiller nemlig Morten Staugaard, hvis bundne opgave er at aflaste Preben Kristensen i det omfang der er nødvendigt. Preben bliver heldigvis klar til premieren, men han kan på nuværende tidspunkt ikke spille en hel forestilling på fuldt tryk. Derfor kommer Morten til at overtage en del af Prebens opgaver, indtil det igen er trygt og forsvarligt for Preben at stå på scenen og give sig 100%, siger Hjørring Revyens direktør, Henrik Baloo Andersen.

Morten Staugaard er oprindelig uddannet skuespiller på Skuespillerskolen v/Odense Teater, men har siden uddannet sig til Operasanger, og har siden 2014 været medlem af solistensemblet på Det Kgl. Teater. Desuden er han nordjyde, med opvækst i Vrå.

Hjørring Revyen har premiere 10. juni.