Hjertet på rette sted: Skulderklap til Simon, Kamilla og Niclas

HJØRRING:Fredag blev prisen som Årets Folkehjælper i Hjørring kommune uddelt - eller måske skulle den rettere hedde Årets Folkehjælpere, for hele tre personer fik skuldeklappet.

Det drejer sig om forpagterne af Restaurant Svanelunden: Kamilla og Simon Schiøtt Christensen, der også har Abstrakt i Hirtshals, samt Niclas Ettrup Hansen.

- Forpagterne af restaurant Svanelunden har vist stor interesse for Dansk Folkehjælp arbejde og ønsker at hjælpe, hvor det er muligt. De tre forpagtere har et stort socialt hjerte. De planlagde en juleaften i 2021 for enlige på overførselsindkomst med børn under 18 år. Det var en juleaften for ca. 100 voksne og børn, hvor alt var betalt ved hjælp af sponsorer. Forpagterne gjorde en stor indsat for at skaffe sponsorer til denne aften. Desværre forhindrede corona, at aftenen blev gennemført. De tre kørte i stedet ud med julegaver til de, der skulle have deltaget i julefesten. De har ligeledes gjort det muligt, at vi har kunnet tage disse familier med på udflugter, hvor de har sørget for store rabatter, lyder det fra formanden for Dansk Folkehjælp

Forpagterne har i øvrigt planer om at gennemføre julefesten i 2022, oplyses det.