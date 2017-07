Hjørring Citybus: - Stort pres på prisen

HJØRRING: Det er medarbejder Bent Hansen, der de senere dage har taget tæskene og overværet politiets kontrol af busserne fra Hjørring Citybus og Hjørring Turistfart. Selskabets indehaver, Henning Christensen har angiveligt trukket stikket, og overladt tøjlerne og sin mobiltelefon til Bent Hansen.

- Vi tager det meget alvorlig, og fejlene på busserne vil nu blive udbedret én for én. Vi har ikke noget at udsætte på politiets arbejde, siger Bent Hansen.

Hvor alvorligt tager i det, når i sender en bus ud efter børn på Dana Cup, dagen efter, at bussen blev kasseret af politiet på grund af dårlige bremser?

- Det er et enkeltstående tilfælde og en beklagelig fejl. Chaufføren må have taget fejl af busserne. Vi har nok busser at tage af, siger Bent Hansen.

Politiets kontrol har de seneste dage afsløret fejl ved 23 af de 47 busser, som selskabet bruger til at køre børn rundt under Dana Cup. Fem busser har fået klippet pladerne på stedet.

Hvordan kan det stå så slemt til?

- Det kan jeg ikke svare på i detaljer, og det vil vi først udtale os om efter et møde med politiet og Dana Cup på mandag. Men vi er i en branche, hvor der er større og større pres på priserne. Det er ikke nogen undskyldning, men billedet vil være det samme i andre byer, siger Bent Hansen.