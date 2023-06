Hjørring Dyrskue: 22.000 gæster så på dyr og maskiner

22.000 gæster var på Hjørring Dyrskue i år i løbet af de to dage, dyrskuet varede.

Det oplyser dyrskuekoordinator Karin Møller Larsen.

- Det var virkelig varmt, og der var ikke de gæster, vi kunne have håbet på, konstaterer hun og peger på, at det primært var lørdag, at der manglede gæster på pladsen.

Fredag var der mange skoleklasser, som skiftede klasselokalet ud med en skoledag på dyrskue.

Gæstetallet lå et par tusind lavere end året før, og det kan skyldes varmen, vurderer Karin Møller Larsen.

- Jeg tror, de syntes, der var for varmt.

Varmen gav da også dyrskuet nogle udfordringer - det var for eksempel nødvendigt at køre vand ud på vejene flere gange, for at det hele ikke skulle støve til.

Hjørring Dyrskue

Landbo Nord står bag Hjørring Dyrskue, og det har flere formål.

- Der er selve konkurrencen i det for dem, der udstiller, og for maskinudstillerne er det kontakten til deres kunder. Og vi vil gerne få vist landbruget frem for den almindelige forbruger, fortæller Karin Møller Larsen.

Karin Møller Larsen melder også, at selve forløbet af dyrskuet gik godt.

- Vi fik mange positive tilbagemeldinger fra folk, der har været der.

Karin Møller Larsen oplyser, at Hjørring Dyrskue blev afviklet for første gang helt tilbage i 1845.