Hjørring frister med julelys og kyssetræ

HJØRRING: Det store grantræ på Springvandpladsen i Hjørrings midtby er skiftet ud med et 15 meter højt kyssetræ, fyldt med 30.000 funklende LED-lys.

Og en tur gennem tunnelen i træet og et kys undervejs, får træets lys til at skinne rødt.

Hjørring Handels medlemmer har satset samlet to mio. kroner i ny juleudsmykning, og fredag aften blev lysene tændt. En begivenhed, der havde trukket hundredvis af børn og voksne til byen.

Sammen med borgmester Arne Boelt talte forsamlingen ned fra ti, og så blev samtlige lys tændt.

Efter sigende findes der kun et kyssetræ mage til i Shanghai. Og Hjørring-træet blev da også omgående indtaget - om end der var lidt langt mellem kyssene. Formentlig på grund af kraftig kødannelse.

Mange familier gik en tur i gaderne for at se lysene og besøge de fem oplevelsesstationer, der er placeret rundt omkring i midtbyen. Og det blev blandt andet til et møde med Mickey Mouse og Minnie samt Olaf fra Frost - udformet i lys selvfølgelig.

Allan Sørensen, formand for Hjørring Handel, var overvældet over den store opbakning.

- Det er en kæmpestor dag for Hjørring Handel og for Hjørring. Vi har glædet os som små julenisser i mega-lang tid, fortalte han fra scenen.

- Det tog et stykke tid at få ideen, men i dag blev det virkelighed. Julerejsen begynder lige nu, og vi har ikke sat sluttidspunkt på, tilføjede formanden, der fortalte, at det kun er første skridt i en ambitiøs plan, der skal være med til at sikre Hjørring førertrøjen som Vendsyssels handelsby.

- Vi vil være juleby nummer et - ikke bare i Nordjylland men i hele Danmark. Vi har kæmpeambitioner, så jeg håber I alle vil med på den magiske julerejse de næste mange år i dejlige Hjørring, lød det fra Allan Sørensen.

Inden julelysene funklede i byen, spillede Kejser Larsen Band Hjørrings nye julesang, der meget passende har titlen: Kys i Dejlige Hjørring.