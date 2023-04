Hjørring Gymnasium får besøg af nobelpristager

Nobelpristager i kemi, professor Morten Meldal fra Københavns Universitet, besøger Hjørring Gymnasium 3. maj. Det oplyser Hjørring Gymnasium, der skriver:

- Hjørring Gymnasium er pavestolt over at have fået aftale med professor Morten Meldal, og alle glæder sig meget til dette spændende møde med Nobelpristageren i kemi, som blev tildelt i efteråret 2022. Det bliver et møde med et spændende menneske, en dygtig forsker og formidler og hans ypperste forskning, som har ført til nobelprisen.

Morten Meldal holder foredrag fra kl. 10.15-12, og efter en kort frokostpause er der tre gange workshops for deltagerne, hvor der er fokus på spørgsmål og dialog med udvalgte elever, lærere og forskere.

Hjørring Gymnasiums egne naturvidenskabelige lærere og elever fra skolens naturvidenskabelige hold deltager i dagen, og der deltager også naturvidenskabelige lærere fra regionens øvrige gymnasier.

Desuden er UCN's naturvidenskabelige lærere og en gruppe forskere fra Hjørring Sygehus inviteret.

Morten Meldal er i øvrigt også guitarist og bygger selv guitarer.