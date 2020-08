Hjørring IF efter salg af VFF: - Pengene er jo ens, om det er euro eller kroner

HJØRRING:Fodboldklubben Vendsyssel FF er solgt til schweiziske Core Sports Capital (CSC), der nu ejer aktiemajoriteten af klubben. Det har betydet ændringer i bestyrelsen, hvor CSC-direktør Ahmat Schaefer nu bliver bestyrelsesformand.

I Hjørring IF bider man mærke i, at datterklubbens nye ejere vil have fokus på talentudvikling og klubbens værdier.

- Det lyder spændende, og jeg glæder mig til at høre mere om det og mødes med dem, siger ungdomsformand for Hjørring IF, Bo Jeppesen.

Klubben har godt vidst, at der var noget i gærde, men da Hjørring IF ikke har haft aktiemajoriteten af Vendsyssel FF, har de ikke haft indflydelse på valget af de nye ejere.

Udenlandske penge

Inden salget ejede den nuværende næstformand, Jacob Andersen, hovedparten af Vendsyssel FF. I Hjørring IF har man ikke et problem med, at datterklubben nu ejes af udlændinge.

- Det kommer an på indholdet. Pengene er jo ens, om det er euro eller kroner, men det er hvad pengene bruges til, der er det vigtige, siger Bo Jeppesen.

I Hjørring håber man på, at de nye penge vil blive brugt på at udvikle Vendsyssel FF som professionel klub blandt andet med fokus på talentudvikling.