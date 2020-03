Hjørring Kommune aflyser Naturmødet

Som følge af den aktuelle situation omkring coronavirus ser Hjørring Kommune ingen anden mulighed end at aflyse Naturmødet, som skulle have været afholdt i Hirtshals i dagene 14.-16. maj.

Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Det var en enig bestyrelse for Naturmødet, der traf beslutningen fredag.

- Lige nu er det vigtigste, at vi alle bakker op om at begrænse smittespredningen og passer på os selv og hinanden, siger Hjørrings borgmester Arne Boelt i pressemeddelelsen.

Man går nu i gang med at kontakte alle de tilmeldte aktører for at forklare dem situationen.

- Jeg håber, vi kan tage tråden op og fortsætte dialogen om natur og biodiversitet, når vi en gang er på den anden side af coronaudbruddet, siger naturmødechef, Jesper Lauritsen, i pressemeddelelsen.

Planen var at samle op mod 30.000 mennesker til et arrangement med dialog og debatter om natur og biodiversitet.