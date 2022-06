Hjørring Kommune ansætter ny kommunaldirektør

HJØRRING:Hjørring Kommune har ansat Leif Johannes Jensen som ny kommunaldirektør.

Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Den nye kommunaldirektør har tidligere bestridt flere poster både som chef og direktør for flere forvaltninger i Hjørring Kommune.

Nu har et enigt ansættelsesudvalg udpeget ham som kommunaldirektør. En post, som han har været konstitueret i siden februar 2022, hvor daværende kommunaldirektør Tommy Christensen forlod posten.

Borgmester i Hjørring Kommune, Søren Smalbro (V) er tilfreds med den nye ansættelse.

- Så når vi vælger Leif, er det fordi, han har de helt rette kompetencer kombineret med et stærkt strategisk overblik og et indgående kendskab til Hjørring Kommunes organisation. Det gør ham i stand til at varetage vores kommunale og erhvervsmæssige interesser i både national og international sammenhæng.

- Og så ved vi, at vi med Leif får en kommunaldirektør, der har Hjørring i hjertet sammen med evnen og engagementet til at bringe os godt videre, siger borgmestreren.

Leif Johannes Jensen ser også frem til at trække i arbejdstøjet.

- Jeg ser frem til det fortsatte samarbejde med byrådet, ledere og medarbejdere om at gøre kommunen til et endnu bedre sted at være borger og drive virksomhed, siger han.

Leif Johannes Jensen tiltræder som kommunaldirektør 1. juli 2022.