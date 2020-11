Hjørring Kommune: Besøgsrestriktionerne på plejecentre og botilbud ophæves

HJØRRING:Styrelsen for Patientsikkerhed og social- og indenrigsministeriet har besluttet at ophæve besøgsrestriktionerne på henholdsvis plejecentre og botilbud i Hjørring Kommune, som har været gældende i store dele af efteråret. Styrelsen begrunder åbningen for besøg med, at smittetrykket den seneste uge har været lavt samt at der ikke længere er farme med smittede mink.

- Jeg er meget glad for, at det igen bliver muligt for pårørende at komme på besøg på vores plejecentre og botilbud. Der er ingen tvivl om at rigtig mange blandt både beboere og pårørende, har oplevet et stort afsavn i de seneste par måneder. Jeg håber for alle at det meget lave smittetryk kan fastholdes i en længere periode, og gerne helt til vaccinen kommer, så vi ikke igen kommer i en situation, hvor der skal indføres besøgsrestriktioner, siger formand for sundheds- ældre- handicapudvalget, Per Møller (K) i en pressemeddelelse.

Det vil fortsat være et krav om at anvende mundbind i forbindelse med besøg, og besøgene skal ske i overensstemmelse med de centrale sundhedsmyndigheders anbefalinger om god hygiejne. Det enkelte plejecenter og botilbud skal sikre at besøgene bliver afviklet forsvarligt i samarbejde med de besøgende.

- Jeg vil gerne komme med en kraftig opfordring til alle om fortsat at udvise størst mulig forsigtighed og følge de centrale sundhedsmyndigheders anbefalinger. Vi skal hver især gøre alt hvad vi kan for at passe godt på hinanden, siger Per Møller.

Det er forventningen, at alle plejecentre og botilbud er klar til at tage imod besøgende igen fra torsdag i denne uge. Eventuelle spørgsmål vedrørende den praktiske tilrettelæggelse af besøget kan rettes til lederen det pågældende sted.