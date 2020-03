Hjørring Kommune efterlyser mere personale til coronapleje

HJØRRING:Sygeplejersker, sygeplejerskestuderende, SOSU-medarbejdere eller sundhedspersonale på orlov fra faget opfordres nu af Hjørring Kommune til at melde sig en jobbank, som kommunen opretter for at være klar, hvis coronavirussen for alvor får fat.

Kommunen vil kontakte de personer, der melder sig til jobbanken, hvis der bliver behov for ansættelse af mere personale i institutioner under Sundheds-, Ældre- og Handicapforvaltningen i Hjørring Kommune.

- Vi vil gerne have oprettet en jobbank, så hurtigt som muligt. Vi er nødt til at forberede os på, at situationen kan blive værre. Vi har ikke akut brug for folk lige nu. Det er mere et udtryk for rettidig omhu, siger Charlotte Færch, områdeleder på sundhedsområdet.

- Vi har ikke mærket sygdom hos vores personale.

Alle, der bliver kontaktet, vil få en introduktion, så de kan arbejde med sikkerhed for sig selv og de borgere, de skal hjælpe

Man får få løn ifølge overenskomsten. Man kan tilmelde sig på Hjørring Kommunes hjemmeside via dette link

Hjørring Kommune har udover sygefagligt personale også få brug for pædagoger til sine socialfaglige tilbud.

Hjørring Kommune har brug for tilmeldingen så hurtigt som muligt. Hvis man har spørgsmål, kan man kontakte kontorchef Heidi Madsen.