Hjørring Kommune mangler overblik: Hvad laver 3000 unge?

HJØRRING:Som et led i ”Ungegarantien” udsender Hjørring Kommune et spørgeskema til omkring 3000 unge i kommunen for at finde ud af, hvad de laver, og hvilke ønsker de har til deres job og uddannelse. Dette gør de, da de ikke ved, hvad de unge laver nu, og hvad de drømmer om.

- De er kørt under radaren forstået på den måde, at de ikke har været en del af systemet, men mange af dem vil jo have en form for arbejde eller passe sig selv, men vi ved også, at tit og ofte kommer der nogen og banker på vores dør, fordi de er et sted de ikke burde være, forklarer Thomas Klimek(S), formand for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget hos Hjørring Kommune.

Ungegarantien omfatter omkring 15000 unge i Hjørring Kommune mellem 6-29 år. Kommunen har en målsætning om, at samtlige af dem skal have en ”positiv destination”. Derfor er det vigtigt at finde frem til hvad dem, der er gået under radaren foretager sig.

- På et eller andet tidspunkt bliver de en del af systemet, så derfor ønsker vi at komme i en dialog med dem så tidligt som muligt, så vi kan hjælpe dem bedst muligt. Det er derfor, vi lidt offensivt og utraditionelt prøver at henvende os direkte til dem og gøre opmærksom på, at vi er her og er klar til at hjælpe, siger Thomas Klimek(S).

- På et eller andet tidspunkt bliver de en del af systemet, så derfor ønsker vi at komme i en dialog med dem så tidligt som muligt, så vi kan hjælpe dem bedst muligt, siger Thomas Klimek(S). Arkivfoto: Martin Damgård

Thomas Klimek (S) forklarer, at der kan være mange årsager til, at kommunen ikke ved, hvad de unge egentlig foretager sig. Hvis man af den ene eller anden grund ikke har været i kontakt med det offentlige, er der nemlig ingen oplysninger om, hvad de foretager sig. Det kan være, at man arbejder og forsørger sig selv eller, at man bor hjemme hos sine forældre og bliver forsørget derigennem.

- Så længe de ikke er på en ydelse hos os, så har vi ikke en kontakt med dem, så har vi ikke en mulighed for at udvikle sammen med dem, siger han.

Positiv retning

Hjørring Kommune har sat 62 mio. kroner af til ”Ungegarantien”, som skal bruges over fire år. Mange lokale uddannelser og virksomheder tager del i projektet, så de unge kan få praktikpladser og viden om arbejdsmarkedet. 123 virksomheder samarbejder netop nu med kommunen om projektet, men målet er, at dette antal skal stige til mellem 2 og 300 virksomheder i løbet af de næste par år. Ungegarantien blev etableret i 2019.