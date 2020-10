Hjørring Kommune vil begrænse coronasmitten: Flere tiltag iværksættes

HJØRRING:Det stigende smittetal med corona i Hjørring Kommune har nu fået kommunen til at iværksætte en række tiltag. Det gøres for at sikre, at virusset ikke kommer ud af kontrol.

Det oplyser Hjørring Kommune i en pressemeddelelse.

Smitten er ikke kun at finde i bestemte aldersgrupper.

- Tallene viser, at smitten ikke kun cirkulerer i socialt eller geografisk afgrænsede områder. Den spreder sig bredt i vores lokalsamfund, og vi er nødt til at gøre en ekstra indsats nu, hvis situationen ikke skal komme ud af kontrol. Jeg vil indtrængende bede alle om at følge de officielle råd omkring afstand og håndhygiejne, for kun ved fælles hjælp kan vi få styr på smitten, siger borgmester i Hjørring Kommune, Arne Boelt (S).

Tal fra Statens Serum Institut viser, at Hjørring tirsdag har haft 66 coronatilfælde det seneste døgn. Samtidig er incidenstallet på 103. Der viser antallet af tilfælde pr. 100.000 indbyggere de seneste syv dage.

Opfordringer fra kommunen til alle borgere - Følg de officielle råd omkring afstand og håndhygiejne - Begræns videst muligt omfang alle arrangementer, private såvel som offentlige, for eksempel konferencer, private fester og sammenkomster. - Undgå at flere fra samme husstand går på indkøb - Ring til din læge, hvis du oplever bare de mindste symptomer - Foreninger, idrætskulbber, frivillige og kulturelle mødesteder kan gøre en forskel ved at være opmærksom og overveje, hvilke arrangementer de gennemfører. Kilde: Hjørring Kommune VIS MERE

Tiltag rammer bredt

Tiltagene, der nu bliver iværksat, har til formål at sikre, at smittetallet ikke stiger yderligere. På Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet indstilles alle aktiviteterne i De Frivillige Huse, der er et aktivitetstilbud til pensionister og efterlønnere. Herudover indstilles selvtræneraktiviteterne, mens besøgsrestriktionerne på plejehjem og botilbud opretholdes.

På Børne-, Fritids- og Uddannelsesområdet bliver alle kommunale klubaktiviteter lukket ned. Samtidig skal institutioner som skoler og dagtilbud kun benyttes af faste brugere. Altså lærere, elever og andre, der er fast inventar i den enkelte institution. Det betyder, at forældremødet og -samtaler enten skal afholdes virtuelt eller udskydes.

Tiltagene gælder så længe smittetallet et højt, men genovervejes ved udgangen af oktober.