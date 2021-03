Hjørring Øst-togstoppested åbnede i dag: De studerende er glade

HJØRRING: Det nye togstoppested ved Hjørring Øst bagved Meny på Frederikshavnsvej kørte i dag sin jomfrutur, da stoppestedet blev åbnet op efter næsten tre måneders forsinkelse.

Gavner de studerende

Henrik Berg, som er i lære som snedker, var en af de studerende, som i dag kunne benytte sig af det nye stoppested i Hjørring Øst. Normalt skal Henrik Berg gå det stykke på 2,5 kilometer, der er mellem Hjørring St. og EUC Nord. Men i dag kunne han nøjes med at gå 1,5 kilometer fra stoppestedet i Hjørring Øst.

- Jeg går i skole lige nu og de næste tre uger, så det er dejligt ikke at skulle gå det lange stykke hver dag, forklarer Henrik Berg, der tager turen fra Skagen.

For Henrik Berg er det nemmere at gå fra det nye stoppested hen til EUC Nord. Foto: Bente Poder.

Da Henrik Berg i dag tog toget, sparede han ikke kun den ekstra kilometers gåtur, men også en del af hans rejsetid. Normalt bruger Henrik Berg 15 minutter på at gå fra stationen og op til EUC Nord, men i dag havde det blot taget ham fem minutter.

Henrik Berg forklarer yderligere, at han som snedkerlærling oftest har en masse mærkværdige ting med sig i toget, som han førhen har måtte slæbe med sig den lange vej.

- Jeg har oftest mærkelige ting med mig i toget, som for eksempel træ. Det er rart, at jeg ikke skal slæbe det lige så langt nu, fortæller han.

Hjørring Øst stoppested er nu med næsten tre måneders forsinkelse kommet i drift. Foto: Bente Poder.

Lukkede uddannelsessteder

Selvom det nye togstoppested gavnede nogle elever i dag, er det stadig langt fra det antal, som der forventes i fremtiden.

- Lige nu er der ikke så meget brug for det, da mange af de studerende ikke er på deres uddannelsessteder. Meningen med det her stoppested er jo, at vi gerne vil hjælpe de studerende, men lige nu er det kun afgangseleverne, som kan møde fysisk op, fortæller Peter Hvilshøj, der er direktør for Nordjyske Jernbaner.

Det nye togstoppested ligger bagved menu på Frederikshavnvej. Foto: Bente Poder.

Men selvom der er færre studerende på nuværende tidspunkt, er Peter Hvilshøj stadig glad for åbningen ad stoppestedet.

- Det har ladet vente på sig, så det er dejligt, at det er åbnet nu. Vi håber på, at det bliver en succes, fortæller han.

Mandag morgen klokken 7.45 havde der været 30 passagerer med toget fra Frederikshavn, hvoraf 13 af dem var stået af ved det nye stoppestod i Hjørring Øst. Derfor mener Peter Hvilshøj, at det tegner godt, men at det er helt forventeligt, at nedlukningen af uddannelsesstederne har en betydningen for brugen af stoppestedet lige nu.

Han fortæller yderligere, at det er en bedrift i sig selv, at der er åbnet et nyt togstoppested, da det er sjældent, at der åbnes nye. Tendensen lige nu er omvendt, og derfor er det mere typisk, at stoppestederne lukkes i stedet.