Hjørring Revyen aflyser 2020-forestilling

HJØRRING:Som en af de sidste danske revyer melder Hjørring Revyen nu ud, at også de aflyser årets forestilling.

Årsagen er selvsagt den coronakrise, som har sendt hele det danske kulturliv til tælling.

- Jeg er simpelthen så ked af det. Vi har haft mange forskellige løsningsmodeller på, hvordan vi eventuelt kunne gennemføre sommerens revy, men desværre må vi konstatere at det hverken er muligt eller forsvarligt som tingene ser ud. Hjørring Revyen har altid været kendt for at prøve grænserne af rent kunstnerisk, men af hensyn til alle vores gæsters, ansattes og frivillige hjælperes sikkerhed, bliver det ikke i Hjørring, man kommer til at prøve grænserne af for store forsamlinger, siger revydirektør Henrik "Baloo" Andersen.

Beslutningen blev truffet præcis én måned før den planlagte premiere på Vendsyssel Teater.

- Efter tredje fase af genåbningen er der ingen vej tilbage. De snakker om forsamlinger på 25-30 mennesker. Det vil være helt umuligt, siger Henrik "Baloo" Andersen.

Der er på nuværende tidspunkt solgt over 10.,000 billetter til forestillingen, der skulle have sendt skuespillerne Merete Mærkedahl, Gordon Kennedy, Trine Gadeberg, Uffe Rørbæk og Kasper Le Fevre på scenen til at følge op på succesforestillingen i fjor, hvor revyen kunne melde totalt udsolgt.

Revy-direktør Henrik "Baloo" Andersen: Der kommer til at gøre ondt. Arkivfoto: Bent Bach

Revydirektøren håber, at revyens mange trofaste støtter vil bakke op om revyen, så de undgår en alt for stor økonomisk lussing.

- I de kommende dage vil alle dem, der har købt billetter til Hjørring Revyen 2020 modtage en mail fra vores billetudbyder, hvor de vil blive tilbudt at ombytte billetterne til næste års revy eller alternativt til et gavekort – eller få billetterne refunderet, siger Henrik "Baloo" Andersen.

- Er det her noget, der truer jer?

- Nej, det er vi ikke, men det kommer til at gøre ondt. Heldigvis havde vi en god sæson i fjor. Vi vil helt sikkert komme ud med et stort tab, idet kun en del af udgifterne bliver dækket ind via hjælpepakkerne, men hvor stort tabet bliver, er endnu ikke afklaret. Derfor vil det være en stor håndsrækning og en kæmpehjælp, hvis man beholder billetterne eller ombytter dem til et gavekort.

Henrik "Baloo" Andersen forsikrer de mange skuffede revygæster om, at revyen vender stærk tilbage i 2021.

- Vi er særdeles glade og taknemmelige for al den tålmodighed og opbakning, vi allerede har oplevet gennem hele forløbet, og det eneste, vi kan kvittere med lige nu, er at gå videre med forberedelserne til comeback-revyen i 2021, siger han.