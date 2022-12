Hjørring snupper ny skolechef - i Frederikshavn

HJØRRING:Der kommer ny øverste chef for alle skoler og dagtilbud i Hjørring Kommune. Anette Nedermark er ansat som skole- og dagstilbudschef fra 1.februar.

Anette Nedermark kommer fra en stilling som skolechef i Frederikshavn Kommune med ansvar for skoler, klubber og ungdomsskole.

Hun har en bred erfaring fra grundskolen, hvor hun har taget vejen fra lærer, skoleleder, distriktsskoleleder, skolechef i Frederikshavn Kommune til stillingen som skole- og dagtilbudschef i Hjørring Kommune.

Anette Nedermark har ud over en læreruddannelse sideløbende efteruddannet sig og har taget en diplomuddannelse i ledelse og er i gang med en Master of Public Governance på Aalborg Universitet.

Børne- og arbejdsmarkedsdirektør Jesper Carlsen er glad for valget af den nye skole- og dagtilbudschef:

- Jeg er meget glad for, at Anette har takket ja til at blive vores nye skole- og dagtilbudschef. Anette kommer med en stor viden, stærke kompetencer og en solid erfaring, som jeg er sikker på, vil være med til at gøre en positiv forskel for børnene, de unge og deres forældre i Hjørring Kommune.

Det er et enigt ansættelsesudvalg, der har valgt at ansætte Anette Nedermark som skole- og dagtilbudschef. I alt 10 kandidater søgte stillingen, hvoraf 5 var til samtale.

Fælles ansvar og sammenhængende tilgang til børns udvikling, læring og trivsel er blandt de emner, som har tiltrukket Hjørring Kommunes ny skole- og dagtilbudschef:

- Jeg ser det som en stor fordel, at dagtilbud og skole er samlet under samme leder, da det giver mulighed for en sammenhængende indsats. Jeg glæder mig meget til samarbejdet med kollegaer, politikere, medarbejdere, ledere og borgere om at fortsætte arbejdet med at skabe gode forhold for vores børn og unge i Hjørring Kommune og bidrage til den videre udvikling af skole- og dagtilbudsområdet, siger Anette Nedermark.