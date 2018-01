Hjørring Vandselskab tabte i landsretten

HJØRRING: Skat har vundet en sejr over de kommunale vandselskaber i en principsag, som Østre Landsret netop har fældet dom i.

Sagen drejer sig om størrelsen af de skattemæssige afskrivninger, som vandselskaberne anvender, når deres skattebetaling skal beregnes.

Skat har her reduceret det afskrivningsgrundlag, som vandselskaberne har anvendt, siden de for nogle år siden blev omdannet til aktieselskaber.

Det betyder, at selskaberne kan blive tvunget til at betale mere i skat, fordi deres skattemæssige afskrivninger er blevet reduceret - en ekstra skatteregning, som forbrugerne kommer til at betale.

På landsplan drejer det sig ifølge beregninger om cirka 36 milliarder kroner, som vandselskaberne skal af med i yderligere skat.

Sagen angår alle kommunale vandselskaber i Danmark, men sagen er blevet ført ved landsretten som to prøvesager, hvor Hjørring Vandselskab A/S og Hvidovre Vand A/S har anlagt sag mod Skat.

- Landsrettens flertal har ved dommene fastslået, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte det skøn, som Skatte­minis­teriet med udgangspunkt i den såkaldte DCF-model (en værdiansættelsesmodel for vandselskaberne, red.) har foretaget ved fastlæggelsen af distribu­tionsnettenes handels­værdier. Et mindretal ville hjemvise sagerne til fornyet behandling hos skattemyndig­hederne, skriver Østre Landsret i en pressemeddelelse.

Problemet er ifølge Danva, som organiserer de kommunale vandselskaber, at vandsektorloven og skattelovgivningen ikke er blevet afstemt.

- Skat har således brugt DCF-metoden til værdiansættelse, hvilket Danva i overensstemmelse med syns- og skønsmanden Carsten Krogholt Hansen fra CBS mener, er meningsløst, for vandbranchen må ikke tjene penge, men skal hvile i sig selv. Vandbranchen er et reguleret marked, skriver Danva på sin hjemmeside.

Dommen kan ankes til Højesteret.