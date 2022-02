HJØRRING:Når venstres medlemmer i Hjørringkredsen skal vælge ny folketingskandidat efter Karsten Lauritzen 14. marts på Tannishus i Tversted, anbefaler kredsbestyrelsen, at man stemmer på Anne Honoré Østergaard, som har plads i Folketinget og i Nordjyllands Regionsråd.

Hun er opvokset i Vestbjerg, er nu bosiddende i Nørresundby og har gennem en årrække arbejdet i Hjørring.

- Derfor håber jeg meget på medlemmernes opbakning, så jeg kan blive Vendsyssels og ikke mindst Hjørrings nye stemme på Borgen. Jeg glæder mig utroligt meget til at møde kredsens medlemmer på kommuneforeningens generalforsamling og få fortalt alle om, hvem jeg er. Bliver jeg valgt, vil nordjyderne komme til at møde mig i mange sammenhænge i kredsen. Jeg vil lytte, og jeg vil bringe nordjydernes ønsker og de lokale udfordringer med mig i det politiske arbejde, siger Anne Honoré Østergaard.

Hjørrings borgmester, Søren Smalbro (V), udtrykker sin glæde over, at Anne Honoré Østergaard ønsker at stille op i Hjørringkredsen og støtter op om kredsbestyrelsens forslag.

- Jeg ser frem til samarbejdet med Anne, som jeg er overbevist om kun kan blive godt, hvis hun vælges på opstillingsmødet, siger Søren Smalbro.

Det er en enig kredsbestyrelse, der peger på Anne Honoré Østergaard som Hjørringkredsens næste folketingskandidat.