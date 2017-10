Hjorth: Det er vores egen skyld

FODBOLD: Da Vendsyssel mandag aften blev slået hjemme i Hjørring af Esbjerg, blev nederlaget grundlagt via tre dødboldsmål i første halvleg - og det er ikke godt nok, lyder det fra en af nordjydernes forsvarsspillere.

- I første halvleg er vi helt væk. Det er noget, vi har snakket om, og jeg synes egentlig, vi havde fået styr på det, men i dag sejler det fuldstændigt. Vi får så rettet fint op på det i anden halvleg, men det kan vi bare ikke bruge til noget nu, siger Jakob Hjorth efter kampen.

Som han også kommer ind på, så var Vendsyssel bedre med i anden halvleg og kom til en række chancer for at reducere og udligne, men det blev ved ét mål.

- Jeg kommer selv til et par chancer, jeg skal score på, og vi har en del andre også. Det er vores egen skyld, at vi ikke får point med herfra, det kunne vi sagtens have fået, også selvom vi kommer bagud 3-0, lyder det fra forsvarsspilleren.

Selvom det altså blev bedre i anden halvleg, så hjælper det ikke gevaldigt på humøret.

- Vi står med 0 point, hvor jeg egentlig synes, vi har et lige så godt hold som Esbjerg. Selvfølgelig spiller de også godt, men de skaber ikke rigtigt noget ud over de dødbolde, så det er sindssygt frustrerende,

og det er noget, vi skal have styr på.

Vendsyssel forbliver trods nederlaget på fjerdepladsen i 1. division, á point med Herfølge på fjerdepladsen. Der er fem point op til Vejle på førstepladsen.