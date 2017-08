Hjorth: Vi har overrasket os selv

FODBOLD: Tre mål fra to nyligt hentede angribere og endnu et clean sheet fra sidste sæsons reservemålmand og en ny konstellation i midterforsvaret.

Det har været en sommer med mange omvæltninger og udskiftninger i Vendsyssel FF, men på resultattavlen buldrer holdet ufortrødent videre og ligner igen i år et hold, der skal regnes med, når det gælder om fordelingen af topplaceringerne i tabellen.

- Jeg synes, at man må rose Erik (Rasmussen, træner, red) og Mogens (Krogh, sportsdirektør, red.) for at have samlet en virkelig stærk trup. Jeg synes også selv, at det er en smule overraskende, at vi kan være så godt med allerede nu, når man tænker på, hvor mange udskiftninger, vi har lavet. Men vi kan bestemt være tilfredse med vores sæsonstart. Med lidt held i de to seneste udekampe, så havde vi haft endnu flere point, konstaterer forsvarsspilleren Jakob Hjorth.

Han var selv tæt på at score til 2-0 kort før pausen, da han igen brugte sin enorme springkraft og kom godt op til et hjørnespark fra højre side. Her headede han hårdt i jorden, men Brabrand-keepren kunne halvklare, inden Emmanuel Ogude kunne heade returen i nettet.

- Ja, jeg havde jo egentlig lovet nogle af fansene, at jeg ville score med hovedet i dag, men sådan blev det desværre ikke. Men jeg satser på, at det snart kommer, siger den målfarlige forsvarsspiller, der er noteret for en enkelt sæsontræffer på langskud mod FC Fredericia.