Højenes nye areal med mange slags boldbaner skal indvies - det skal være et frirum og et samlingssted

Idrætsforeningen Skibsby Højene Idrætsforening (SHI) inviterer til officiel indvielse af området Det Blå Frirum i Højene.

Det oplyser foreningen i en pressemeddelelse.

- Arealet på over 16.000 kvadratmeter indeholder blandt andet fodboldbaner på kunstgræs, padelbaner, multiareal på kunstgræs med opstreget håndboldbane, teqball, 100 meter løbebane med lyd og lys, to beachbaner til både strandhåndbold og beachvolley samt sandkasse til leg for de mindste, skriver formanden for SHI, Mads Nielsen.

Planen er, at området skal være det store samlingssted i Højene og være et areal, der indbyder til både organiseret idræt og spontan motion.

Sådan ser Det Blå Frirum ud oppefra. Foto: SHI

Mads Nielsen oplyser, at stedet er kommet op at stå med hjælp fra lokale og engagerede håndværkere, entreprenører og frivillige. Økonomien kommer fra SHI og i form af tilskud fra Hjørring Kommune, flere fonde og lokale sponsorer.

- SHI er ikke færdige med at drømme, og planerne for udvidelse af legeplads og multibane er på tegnebrættet, oplyser Mads Nielsen.

SHI indbyder til officiel åbning af området 3. september klokken 13.

- På dagen vil der være taler, SHI er vært ved en lille forfriskning, og om eftermiddagen vil der være kampe, sport og leg på hele anlægget, så alle kan se de store muligheder med anlægget, skriver Mads Nielsen.