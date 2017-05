HØJT-læsning fra kæmpebog ...

HIRTSHALS: Lørdag læses der højt fra Danmarks måske største bog på naturmødets Familyscene.

I fjor udgav dykker på Nordsøen Oceanarium, Lasse Rosendahl, børnebogen Anna og Kaskelotte, som handler om en hval.

Nu er bogen kommet i andet oplag, som kun består af en eneste bog. Til gengæld er den fem gange så stor som originalen: 138 centimeter høj, 100 centimeter bred, på 64 sider og den vejer 23 kilo!

Den er garnhæftet og har læderryg, ligesom en "rigtig" bog.

- Vi vidste, at vi ville læse børnebogen højt på Familys Scenen til naturmødet i år, men fremfor at tænke i tekniske løsninger, kom ideen med kæmpebogen, fortæller marketingchef Sylvia Berglund fra Nordsøen Oceanarium.

Forfatter og dykker Lasse Rosendahl forklarer, hvorfor en stor bog er bedre end at projicere billeder op på en skærm.

- En børnebog er et hyggeligt og blødt medie, siger Lasse Rosendahl.

- Ved at skalere bogen op i stor størrelse bibeholdes de bløde og hyggelige elementer fra en traditionel bog og samtidig skabes et produkt, der uden tvivl vil få både børn og voksne til at spærre øjnene op.

Vestergaards Bogtrykkeri blev kontaktet og bogtrykker Knud Vestergaard lagde hovedet i blød for at løse den tekniske udfordring.

- Jeg syntes, idéen var skør og vanvittig, men også tiltalende, og jeg kunne ikke lade være med at sætte tankerne i gang om, hvordan sådan et projekt skulle løses. Der er mig bekendt aldrig blevet fremstillet så stor en bog før, i hvert fald ikke i Danmark. Efter megen research og snak med en masse forskellige fagfolk, turde vi sige ja til at fremstille bogen, siger bogtrykker Knud Vestergaard, som naturligt nok er stolt af resultatet.

Til Naturmødet vil der blive læst højt fra kæmpebogen lørdag klokken 11 og klokken 14 på Family Scenen.