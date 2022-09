Holder vejret efter skade: Feriecenter har vand de forkerte steder

SKALLERUP:Store dele af Vendsyssel fik tidligt søndag morgen en ordentlig skylle - både i form af regn og hagl.

Der var så meget tryk på, at feriecentret Skallerup Seaside Resort pludselig havde vand andre steder end i badelandet.

Det var blandt andet en rude i en kælderskakt, som blev trykket ind, der forårsagede oversvømmelser i bowlingcentret. Centret er placeret i kælderniveau og huser også bar, spillemaskiner og poolborde.

- Naturens kræfter sørgede for, at der var godt gang i den herude hos os. Vi har haft skadesservice i gang, men jeg tør ikke sige, hvad udsigterne er. Når alt vand er væk, skal vi se, om der er noget, der slået sig. Worst case-scenario er jo, at bowlingbanerne har slået sig, siger direktøren for Skallerup Seaside Resort, Jørgen Høll.

For de gæster i centret, der ikke kan leve uden at spille bowling, henviser centret nu til Action House i Løkken.

Den voldsomme nedbør medførte ifølge direktøren også, at gæster i feriehuse fik lidt vand ind igennem tage og vinduer. Der var også vand på badmintonbanerne, men de er dog allerede i brug igen.

Desuden slog lynet ned i noget el - dog uden noget brød i brand.