Holdt stille ved vejkryds: Bil blev ramt to gange bagfra

VRÅ: To personer blev kørt på sygehuset, efter deres bil var blevet ramt bagfra af to biler.

Uheldet skete omkring klokken 08.30 i krydset Ålborgvej/Årupvej syd for Vrå, hvor bilen med de to personer i, holdt stille for at svinge ud på Ålborgvej.

Men det havde to bilister, der kom kørende bagfra, formentlig overset, og de ramte begge den holdende bil, fortæller vagtchef Karsten Højrup Kristensen, Nordjyllands Politi.

Da de to personer i den forreste bil klagede over nakkesmerter, blev bilens tag klippet af, og de to blev kørt på sygehuset til behandling.