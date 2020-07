Hollandsk trawler stødt på grund nord for Løkken

LØKKEN:En hollandsk trawler stødte mandag aften på grund lidt nord for Løkken. Det oplyser Forsvarets Operationscenter.

Den hollandske fiskerbåd med navnet Sursum Corda UK 172 kastede mandag aften anker nord for Løkken, men ankeret satte sig ikke ordentlig fast, og derfor drev trawleren ind mod land, hvor den stødte på grund.

- Mandskabet bad om hjælp via Lyngby Radio, og vi bad Hirtshals Redningsstation om assistance, men skibet kom til at stå bedre og bedre fast på bunden, siger Klaus Thing Rasmussen, vagthavende officer ved Forsvarets Operationscenter.

Hirtshals Redningsstation havde dog ikke mulighed for at yde hjælp, da deres store redningsskib "Margrethe Gaardbo" ikke var tilgængeligt på grund af et eftersyn.

I stedet blev Fiskeriinspektionsskibet "Vestkysten" tilkaldt for at assistere, og det ligger i øjeblikket og observerer, om situationen skulle udvikle sig til at blive alvorlig.

- Men det ser ud som om, at det er en solid kutter, og den står på sandbund, så der er styr på situationen og ingen fare lige nu. Alle seks mand ombord har det godt, siger Klaus Thing Rasmussen.

Den hollandske kutter drev tæt på land. Foto: Henrik Louis Simonsen

Kutteren ligger tæt på land og har suget sig godt fast, så udfordringen bliver at få en slæbebåd med et stort nok træk tæt på det hollandske skib.

- Forsvaret, Søfartsstyrelsen og forsikringsselskabet arbejder med en plan for, hvordan vi får skibet trukket fri, siger officeren.

Kutteren udgør ikke i øjeblikket en fare for miljøet.

- Når skibet kommer fri, bliver det tilbageholdt, indtil det er undersøgt, og det er konstateret, at der ikke er skader og brud, siger Klaus Thing Rasmussen.

Han forventer, at der går nogle timer, før det bliver muligt at trække kutteren fri.

