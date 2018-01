Holtegaard: Det gør ondt ad h.... til - to forestillinger aflyst

HJØRRING: Skuespiller Hans Holtegaard er ude af Hausgaardforestillingen I fornuftens Land på grund af et uheldigt fald, som knuste hans knæskal.

Han blev opereret mandag i Åbenrå og afløses i forestillingen af skuespiller Uffe Kristensen. I fornuftens land er på landsturne, som også lægger vejen forbi Vendsyssel Teater. Hans Holtegaard og resten af truppen spillede lørdag aften i Kolding. Hans Holtegaard og de øvrige fortsatte derefter til Haderslev, hvor næste forestilling skulle opføres. Efter indtjekning på hotel, gik Hans Holtegaard ud for at finde et sted at spise. På tilbagevejen faldt han og skadede knæet alvorligt.

- Jeg aner ikke, hvad der skete. Pludselig faldt jeg, siger Hans Holtegaard.

På smertestillende medicin

Han er på smertestillende medicin efter operationen, men har stadig smerter.

- Det gør ondt ad h...... til, siger Hans Holtegaard, som må indstille sig på en længere rekonvalescens med genoptræning på krykker. Hans Holtegaard blev i 2016 ramt af et lignende uheld, som medførte en hofteskade.

Hans Holtegaard ærgrer sig over, at han må trække sig fra forestillingen, som er bygget over Niels Hausgaards sange. Turneen har været en stor succes, som skulle spille til marts måned. Teatrene har været nødt til at aflyse to forestillinger. Instruktør Ole Sørensen går dog på scenen og dublerer i de kommende forestillinger, indtil skuespiller Uffe Kristensen er klar til at overtage Hans Holtegaards rolle på resten af turneen.

I fornuftens Land er et samarbejde mellem Teater Møllen i Haderslev og Vendsyssel Teater.