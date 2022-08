Hook & Cook i Lønstrup: Friskfangede fisk, lyskunst på fyret og fortælling af Murer Kjeld

LØNSTRUP:Når Lønstrup 2. og 3. september for første gang er med i Hook & Cook, er byen klar til at vise alt det bedste, den har at byde på med en stemningsfuld aften ved Rubjerg Knude Fyr 2. september og masser af aktivitet på bådpladsen i Lønstrup 3. september.

Det oplyser Destination Nordvestkysten, der står bag arrangementet, i en pressemeddelelse.

- Det berømte Rubjerg Knude Fyr er endnu engang i fokus, når mørket falder på 2. september. Her er der nemlig gjort klar til en hyldest af det smukke fyr med picnic i klitterne, og fortællingen om flytningen af fyret står Murer Kjeld for. Nordjysk Pigekor og flere lokale solister kommer desuden til at bidrage til stemningen, mens solen går ned. Aftenen slutter med lystkunst på fyret i samarbejde med PixlArt.

Det er gratis at deltage i arrangementet, der strækker sig fra klokken 19 til 22.

3. september fortsætter Hook & Cook med friskfanget fisk og gode historier fra René Fisker fra Lønstrups eneste tilbageværende kutter. Han bringer fisk i land, som deltagerne selv kan tilberede med kyndig hjælp fra kokkene fra Villa Vest.

Der er også mulighed for at prøve kræfter med surfboards, jagt i strandkanten og Danmarks vildeste fiskekonkurrence.

Dag to af Hook & Cook i Lønstrup 3. september byder blandt andet på friskfanget fisk fra Lønstrups eneste tilbageværende kutter, som deltagerne selv kan tilberede med kyndig hjælp fra kokkene fra Villa Vest. Foto: Visit Nordvestkysten

I Lønstrup glæder turistchef Helle Sigetty sig til byens debut i Hook & Cook konceptet, som hun beskriver som en hyldest til dét, området kan.

- Vores udgangspunkt i Hook & Cook er jo ”vi er her bare,” og når vi taler sæsonudvidelsesaktiviteter, som Hook & Cook jo er, så handler det jo bare om, at vi gør de stille perioder til en kompetence ved at have fokus på de oplevelser, der allerede er her, oplyser turistchefen i pressemeddelelsen.

Hun glæder sig også over den store lokale opbakning.

- Det er dejligt at se, hvordan vi lokalt løfter Lønstrup og samtidig er del af en synliggørelse af vores kystlinje i et større fællesskab, men med fokus på det, vi hver især kan.

Konceptet Hook & Cook er udviklet af Destination Nordvestkysten i samarbejde med de lokale turismeaktører, og det har som formål at øge rejselysten til vestkysten udenfor hovedsæsonerne. Det sker med en række arrangementer, events og konkurrencer, der alle har fisk og fiskeri som udgangspunkt.

Der er også Hook & Cook andre steder, og det er i år i de to første weekender i september. Det foregår i Thorsminde, Lemvig, Hanstholm, Thorupstrand, Blokhus, Løkken, Lønstrup og Hirtshals.